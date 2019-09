<<< RETOUR CIREST

La Cirest lance un appel à candidatures : Je trie, je composte, je réduis mes déchets à l’école





Les écoles qui souhaitent avoir un accompagnement de la Cirest pour optimiser la gestion des déchets au sein de leur établissement ont jusqu’au 20 septembre pour déposer leur dossier (téléchargeable sur www.cirest.fr ).



Avec ce projet participatif, les élèves sont acteurs dans la gestion des déchets, avec l’objectif que ces derniers puissent reproduire les mêmes actions chez eux, et essaimer les mêmes gestes éco-citoyens dans le cadre familial.



Les écoles sont accompagnées pendant une année scolaire par le service Sensibilisation (Direction de l’Environnement) de la Cirest. L’action commence par un diagnostic de la gestion des déchets dans différents sites de l’école : classes, cour, cantine, bureaux…



Le diagnostic réalisé porte sur différents flux : papiers, emballages, déchets verts, déchets alimentaires… Ce diagnostic se fait en concertation avec une équipe projet que l’école met en place pour assurer le suivi de l’action.



L’objectif de ce groupe de travail est de mobiliser et d’impliquer l’ensemble des

acteurs de l’école pour que le projet puisse fédérer le plus grand nombre.



Suite au diagnostic établi, des actions sont proposées par la Cirest. Une fois validés, c’est l’équipe projet de l’école qui devra mettre en œuvre ces actions. La Cirest accompagne l’école tout au long du projet avec notamment la réalisation d’interventions auprès des élèves et des personnels, ainsi que la mise à disposition d’outils de communication.



Cette action permet aux élèves de se familiariser avec les consignes de tri, découvrir le devenir des déchets recyclés, prendre conscience de l’impact des déchets et notre consommation sur l’environnement et adopter une attitude écoresponsable au quotidien.



Six écoles maximum seront accompagnées par la Cirest pour cette année scolaire 2019-2020. Ce projet participe à la concrétisation d’actions durables pour l’environnement, pour et par les enfants, nos meilleurs ambassadeurs.



Dossier téléchargeable sur



