La Cirest lance son 1er forum de la commande publique : "Nous sommes redevenus une intercommunalité de projet"

C'est une première dans la micro-région Est. La Cirest et ses communes membres ont convié ce matin près de 120 acheteurs publics (la Région, l'Aéroport Roland-Garros mais aussi des bailleurs sociaux comme la SEMAC, la SIDR ou la SHLMR) lors de son premier forum de la commande publique. Le but de ces rencontres est de donner aux acteurs économiques une visibilité sur les investissements en cours et à venir sur l'ensemble du territoire Est. Par SI - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 12:29





120 intentions d'achats déjà référencés



En préambule, le président de la Cirest, Patrice Selly, a rappelé que la tenue de ce forum coïncidait avec le projet de territoire de l'intercommunalité, dont un des premiers leviers opérationnels et structurels est la commande publique. Pour rappel, avec plus de 1,2 milliard d'euros de volume d'affaires dans l'île, l'achat public est un vecteur particulièrement important, aussi bien pour les entreprises que pour le territoire. Sur ce milliard d'euros, près de 80 millions d'euros d'achat sont programmés chaque année par la Cirest aussi bien pour le fonctionnement qu'en investissement. A ce titre, l'intercommunalité a été signataire en juin 2022 de la charte du Haut conseil de la commande publique (HCCP)."Soucieux de cet accompagnement de nos TPE et PME, j'ai eu une attention particulière, lors de la dernière assemblée plénière du HCCP, pour la présentation d'un dispositif de l'Etat permettant aux entreprises de bénéficier d'une plateforme unique pour la recherche d'intentions d'achats. Je suis heureux d'avoir pu mobiliser nos communes et disposer à ce jour de plus de 120 intentions d'achats référencées sur cette plateforme. Des projets qui seront certains de voir le jour en 2023", explique Patrice Selly, comme les NPNRU de Saint-André ou de Saint-Benoit ou encore le projet de TCSP sur l'ensemble du littoral de la communauté d'agglomération.

Ce dernier souhaite par ailleurs voir en la commande publique "un vecteur de progrès social" en fixant par exemple des objectifs "encore plus ambitieux" en intégrant notamment des clauses sociales lors de l'attribution de marchés afin, dit-il, de "contribuer à doubler les opportunités d'emplois de transition pour les habitants de l'Est". D'où le travail mené en ce sens avec la Maison de l'emploi Nord présente sur les stands ce vendredi. "La Cirest est redevenue une intercommunalité de projet, reprend Patrice Selly, avec des outils adaptés à nos ambitions : un futur SCOT de nouvel génération, un contrat de relance et de transition énergétique signé avec l’Etat en 2022 mais aussi un plan pluriannuel d’investissement de plus de 100 millions d’euros pour les cinq prochaines années", poursuit-il.



Avant de conclure, il a appelé au renfort de la création d'espace d'intelligence collectivité "pour que le territoire Est participe plus encore au rayonnement de La Réunion" : "Un dessein politique, une méthode, des partenaires publics et privés, c’est le préalable au développement de l’Est".