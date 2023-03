Revenir à la Rubrique CIREST La Cirest et le Sidélec s’engagent ensemble pour faire de l’Est un territoire à énergie positive

Le 17 mars dernier, la Cirest et le Sidélec ont signé une convention de partenariat s’engageant sur les trois prochaines années à faire du territoire Est un « Territoire à énergie positive, à bas carbone et résilient face au changement climatique ». Cette signature s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial que déploie la Cirest.

Les trois axes d’intervention identifiés visent à répondre à des objectifs communs « de développement durable, de lutte contre la précarité énergétique, de promotion des énergies renouvelables et de diminution des consommations énergétiques ». Le premier regroupera les actions liées à une meilleure consommation énergétique par la maitrise de la demande en énergie et par la recherche de l’efficience des besoins énergétiques. Le second axe portera sur l’identification et le développement des énergies renouvelables sur le territoire. Et le troisième et dernier axe portera sur le volet communication et sensibilisation sur les enjeux de la Transition énergétique du territoire auprès de différents acteurs et publics.

Concrètement, nos six communes membres ont d’ores et déjà bénéficié de 8 millions d’euros sur les derniers exercices dans le cadre de la mise en œuvre du premier axe. Concernant l’éclairage public, près de 5 millions d’euros ont été mis sur la table pour des travaux de rénovation de 3203 points lumineux répartis sur le territoire de la Cirest (dont 809 pour la ville de St-Benoit).







