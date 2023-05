A la Une . La Cirest chasse le royal bourbon à Bras Panon

La Cirest a procédé la nuit dernière à un opération de capture de chiens errants sur la commune de Bras Panon. La date et le lieu n'ont pas été choisis au hasard puisqu'il faut faire place nette avant la foire agricole. Ce vendredi, aussi, la ville reçoit Elisabeth Borne qui visitera le fleuron économique de la commune : l'entreprise... Royal Bourbon industries. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 13:10

"Dans un but de sécurité publique en amont de la foire agricole, une opération destinée à prévenir la divagation d’animaux a été programmée hier soir, mardi 9 mai, sur le secteur de Bras-Panon", indique la Cirest sur sa page Facebook.



"Cette opération de capture nocturne a démarré à 19h. Patrice Selly, Président de la Cirest, a souhaité se rendre sur le terrain pour appréhender concrètement les difficultés posées. Invité, Jeannick Atchapa, le maire de Bras-Panon, était présent à ses côtés. Tous deux ont échangé avec les équipes de la Fourrière Intercommunale animale et de la Brigade Intercommunale de l’Environnement. Mickaël Boyer, à la tête de la Direction du Contrôle du Service Public et de la Tranquillité Publique, a expliqué aux deux élus les modalités des interventions. Une mission difficile à bien des égards mais indispensable pour prévenir d’éventuelles attaques et sécuriser au mieux les périmètres."