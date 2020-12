A la Une .. La Cirest appelle les élus de St-Denis et de Ste-Suzanne "à participer aussi aux débats" au SYDNE

Rassemblés ce samedi en conseil communautaire, les élus de la Cirest ont eu à délibérer sur une quarantaine de dossiers, principalement sur l'épineuse question de la gestion des déchets mais aussi les budgets supplémentaires comme le budget principal de l'intercommunalité ou celui de l'eau. Sur ce point, les élus communautaires ont acté la possibilité pour les communes de garder une partie importante de leurs excédents. C'est ainsi une économie cumulée de près de 4 millions d'euros que les six communes membres de la Cirest pourront ainsi se répartir. Un beau cadeau de Noël. Par Samuel Irlepenne - Publié le Dimanche 6 Décembre 2020 à 06:00 | Lu 161 fois





Une réunion durant laquelle des discussions ont été engagées entre le SYDNE et Ileva (les deux syndicats mixtes de traitement des déchets dont sont membres la Cinor et la Cirest pour le premier et la Civis et le TCO pour le second) pour la création d'une unité de valorisation énergétique (UVE) unique à Pierrefonds. Celle ci servira notamment à produire des combustibles solides de récupération (CSR).

Gestion des déchets: une seule et unique UVE dans l'île en discussion

Présent à cette réunion vendredi, Patrice Selly a pu constater "de manière confortable et heureuse" la représentation de la Cinor par un de ses membres, Jacques Lowinsky, "alors que les élus de Saint-Denis et de Sainte-Suzanne ne participent plus aux réunions du SYDNE" (



"Ce que je demande, c'est que ces élus là participent aussi aux discussions qui ont lieu au SYDNE, qui rassemble la Cinor et la Cirest, pour qu'ensemble, nous puissions définir les modalités de cette future mutualisation avec nos partenaires des autres intercommunalités", clame Patrice Selly.



Des débats au cours duquel les élus ont validé une motion contre l'augmentation programmée de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) décidée par le gouvernement et votée par le Parlement. Ils demandent, "au vu de la situation sociale particulière" du département, d'exonérer de cette augmentation de la TGAP les déchets ménagers de La Réunion actuellement enfouis "dans l'attente de solutions de valorisation", comme en Guyane ou à Mayotte.



L'OTI Est sur la sellette



Le futur de l'Office de tourisme intercommunal (OTI) Est a également été abordée dans cette séance. Une structure qui emploie une trentaine de personnes et dotée de 1,5 million d'euros de subventions (Cirest-Etat-Région) sur les 1,6 million d'euros de ses ressources disponibles sur le dernier exercice budgétaire. Pour Patrice Selly, l'action de l'OTI "n'est pas à la hauteur des financements" qui lui sont octroyés. "L'objectif est que l'argent public soit utilisé de la meilleure manière. C'est cette vigilance là que nous avons demandé" poursuit-il.



Dans la motion présentée sur le devenir de l'OTI et sur la politique touristique de la Cirest, il est notamment reproché à l'OTI un "sureffectif", des fonctions "redondantes" ou encore une stratégie d'accueil et d'information "décalée". Souhaitant arrêter une stratégie nouvelle en matière de tourisme "dès 2021", la Cirest a envoyé le 23 octobre dernier une lettre de cadrage à la direction de l'OTI. Dans cette lettre, elle lui demande de "prendre toutes les mesures de gestion indispensables afin de préserver l'intérêt de l'intercommunalité" et de lui transmettre "la liste des charges et du montant qui lui est rattaché, que vous avez évité à l'OTI entre la période du confinement jusqu'en septembre".



