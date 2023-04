Revenir à la Rubrique CIREST La Cirest, acteur engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire





Concrètement, depuis la rentrée scolaire 2022, la Cirest et la mairie de la Plaine des Palmistes interviennent auprès des plus jeunes dans les restaurants scolaires. Exemple, avec l’école élémentaire Claire Hénou et l’école primaire Zulmé Pinot où les élèves sont directement mis à contribution. Ces derniers ont ainsi participé à la pesée de leurs restes alimentaires en novembre 2022. Le bilan recueilli n’était pas réjouissant. La balance a indiqué un taux de gaspillage alimentaire moyen de 41% sur les 2 écoles sur les 8 jours de pesée. Mais, ce résultat a permis à tous de prendre conscience de l’urgence d’agir. Une grande concertation a été mise en place. Personnel de la restauration, enseignants, parents d’élèves et élèves se sont réunis. De leurs échanges, diverses actions correctives ont émergé. Elles vont être menées tout au long de l’année scolaire.



Il s’agira ainsi de : Diminuer les quantités de riz préparées

Réaliser chaque jour une assiette témoin (distincte pour les maternelles et les élémentaires)

Laisser les enfants choisir de prendre ou non le dessert

Ne pas servir le dessert en début de repas

Rationaliser la production des plats de substitution

Tester de nouvelles recettes pour les légumes crus et cuits

Parce qu’apprendre à nos marmailles à mieux manger est aussi un moyen efficace de lutter contre le gaspillage alimentaire. Un atelier d’éveil au goût sera également proposé aux enfants ayant réalisé les pesées. Une occasion pour eux de découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux légumes tels que les légumes lontan.

Une nouvelle campagne de pesées sera organisée dans les 2 écoles au cours de l’année scolaire. Elle permettra aux élèves de pouvoir mesurer l’impact réel des actions qu’ils ont menées. Saviez-vous, qu’à La Réunion, entre 30 et 40% de la nourriture produite finit à la poubelle. Pour inverser la tendance, la Cirest assiste les collèges et lycées du territoire de l’EST dans la réduction du gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires. En ce moment, la Cirest poursuit cette démarche éco-responsable en accompagnant la Plaine des Palmistes.Concrètement, depuis la rentrée scolaire 2022, la Cirest et la mairie de la Plaine des Palmistes interviennent auprès des plus jeunes dans les restaurants scolaires. Exemple, avec l’école élémentaire Claire Hénou et l’école primaire Zulmé Pinot où les élèves sont directement mis à contribution. Ces derniers ont ainsi participé à la pesée de leurs restes alimentaires en novembre 2022. Le bilan recueilli n’était pas réjouissant. La balance a indiqué un taux de gaspillage alimentaire moyen de 41% sur les 2 écoles sur les 8 jours de pesée. Mais, ce résultat a permis à tous de prendre conscience de l’urgence d’agir. Une grande concertation a été mise en place. Personnel de la restauration, enseignants, parents d’élèves et élèves se sont réunis. De leurs échanges, diverses actions correctives ont émergé. Elles vont être menées tout au long de l’année scolaire.Il s’agira ainsi de :Parce qu’apprendre à nos marmailles à mieux manger est aussi un moyen efficace de lutter contre le gaspillage alimentaire. Un atelier d’éveil au goût sera également proposé aux enfants ayant réalisé les pesées. Une occasion pour eux de découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux légumes tels que les légumes lontan.Une nouvelle campagne de pesées sera organisée dans les 2 écoles au cours de l’année scolaire. Elle permettra aux élèves de pouvoir mesurer l’impact réel des actions qu’ils ont menées.





Dans la même rubrique : < > Saint-Benoît : Opération de dépollution et de nettoyage sur Bras-Canot Faire de l’Est, un territoire engagé Transition Ecologique