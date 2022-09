A la Une . La Cinor va appliquer la taxe Gemapi en 2023

En raison "des compétences transférées par l’Etat mais sans les moyens financiers correspondants", la Cinor a acté hier lors de son conseil communautaire la mise en place dès 2023 de la taxe Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) pour les administrés des trois villes de la Cinor. C'est la quatrième intercommunalité de l'île après la Civis, le TCO et la Casud à instaurer cette taxe. Par SI - Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 à 10:30

La mise en place de cette taxe, confiée aux intercommunalités en 2018, servira à financer les dépenses liées à l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux et plans d’eau, mais aussi la défense contre les inondations et les submersions marines ou encore aménager les bassins versants.



S’ajoutant aux impôts locaux que sont la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises ou encore la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, ce nouvel impôt ne pourra pas être supérieur au plafond de 40 € par habitant et par an. "La taxe reviendra aux alentours de 22,5 euros par contribuable, ce qui est en-dessous des autres intercommunalités de l'île l'ayant mise en place", explique le président de la Cinor, Maurice Gironcel.



Avec cette nouvelle taxe, la Cinor s'attend à des recettes de plus de 2,5 millions d'euros par an.