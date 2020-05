Revenir à la Rubrique CINOR La Cinor sécurise ses abris bus La Cinor opère depuis ce lundi 18 mai le nettoyage d'une partie de son mobilier urbain, notamment ses abris-bus. Objectif : lutter contre la propagation du Covid-19 dans le cadre du plan de déconfinement.

Par équipe de deux, les agents de la Cinor de la Direction Infrastructures, sillonnent ainsi le territoire de Nord en Est.



De la Montagne jusqu'a Bagatelle, ils assurent le nettoyage à grande eau de l'imposant réseau d'abris-bus de l'agglomération, soient à peu près un millier de sites.



Se déplacant avec un camion avec citerne, avec tuyau d’arrosage et pompe à eau, les agents assermentés progressent dans les trois ville membres afin de de procéder au nettoyage de chaque abri bus.



Ils sont ensuite relayés par leurs collègues en charge de l'entretien et du ramassage des corbeilles.



La Cinor se montre satisfaite de l'accueil du public qui n'a pas manqué de prodiguer maints encouragements aux équipes en dépit des inconvénients liés aux interventions,



Principe de précaution. On se souvient que ces mesures avaient été jugées inutiles et non recommandées par l'Agence Régionale de la Santé début avril.



Celle-ci avait en effet relevé que la transmission du SARS-CoV-2 via un objet ou du mobilier urbain “ne figure pas parmi les principales modalités de transmission” et que celles-ci se faisaient “par transmission directe, par inhalation de gouttelettes lors de toux ou d’éternuement par le patient, ou par transmission par contact avec la bouche, le nez, ou les muqueuses des yeux".



Si l’application des mesures de confinement et des mesures barrières individuelles restent le meilleur rempart à ce jour contre une infection Covid-19", la Cinor a néanmoins fait jouer le principe de précaution.



A ses yeux le nettoyage des abris bus et des espaces communs permettra peut-être d'enrayer la propagation d'un virus insaisissable et de sauver des vies.





Dans la même rubrique : < > Transports scolaires, le Nord au rendez-vous ! Cité des Arts : La reprise se prépare pour le 8 juin