Revenir à la Rubrique CINOR La Cinor s'engage pour un tourisme durable Déjà engagée dans une démarche vertueuse de développement durable, la CINOR, au côté de l'ADEME, de la Région et de la CCIR, accompagne à son tour son office de tourisme dans le cadre du fonds dédié au tourisme durable, en lien avec le #Planderelance de l'État.

L'engagement s'est concrétisé le 5 juillet dernier au #Créolia, antre d'excellence touristique, à travers de la signature d’un partenariat fort au côté de l’#ADEME, des acteurs du #tourismeréunionnais et, bien sûr de notre Office de Tourisme intercommunal du Nord de La Réunion, l'#OTI.



Notre collectivité était représentée par sa vice-présidente déléguée à la commission environnement et développement Durable, Mme Ramata Touré.



Lauréate du #LabelCit’ergie et du #LabelEconomie circulaire, la Cinor souhaite à travers cette collaboration, accompagner et soutenir son office de Tourisme, dans la mise en œuvre d’actions en faveur d'un tourisme durable sur son territoire.



Accompagnement de 7 structures touristiques Pour sa part, l’#OTI mobilise et accompagnera ainsi sur le territoire Nord pas moins de 7 structures touristiques respectant les conditions d’éligibilité du Fonds Tourisme durable et ayant déposé leur dossier de candidature sur la plateforme seront accompagnés;



soit 5 restaurants engagés dans le cadre de #1000 restaurants durables et 2 hébergements touristiques placés dans une démarche de management environnemental et d’#efficacitéénergétique.



Les projets, individuels ou collectifs, ont été sélectionnés en fonction de leur rapidité de concrétisation et de leur impact sur la transformation de l’industrie touristique.



La durée contractuelle de l’opération est de 13 mois pour un coût total prévisionnel de 59 000,00 euros

Transition énergétique et économie circulaire Pour rappel, dans le cadre de son Label d'Economie Circulaire dont la CINOR est lauréate depuis le 24 juin 2020, une démarche inclut un volet visant à promouvoir, encourager et accompagner les acteurs économiques du territoire (TPE/PME, grandes entreprises, commerçant, artisans, association...) pour la mise en place d’actions sur l’ensemble des piliers de l’économie circulaire.

Le tourisme durable figure ainsi dans l’axe 3 et l’axe 5 du référentiel du Label Economie Circulaire.



Il s’agit dans ce domaine notamment de soutenir et accompagner le secteur touristique à proposer des biens et/ou services éco-responsables et sensibiliser les touristes aux pratiques vertueuses sur le territoire via la mobilisation des offices de tourisme.



C’est donc dans le cadre du PCAET et de ses composantes que la CINOR accompagne l’OTI sur l’intégration et le développement d’actions en matière de transition énergétique et d’économie circulaire.



Ces actions viennent en complément de l’implication de la Cinor et de La Région au niveau des axes prioritaires du tourisme local, intégré, pérenne, ou durable.





