La Cinor s'engage avec les entreprises Dans l'antre dédié au développement économique, aux congrès et à l'événementiel, la Cinor a convié les chefs d’entreprise, partenaires socio-économiques et institutionnels, ce 18 juin 2019 au Parc des Expositions Auguste-Legros, pour la présentation son pacte d’engagements à l'adresse des entreprises.







"Cette rencontre avec les représentants du territoire économique de la CINOR n’est pas une première», a rappelé d'emblée le Président Gérald Maillot.



« Il y a deux ans, nous étions ici-même pour travailler, ensemble, à l’élaboration du schéma d’accueil des activités économiques du territoire du Nord.



Une de ces grand-messes, ont pu se dire certains, où l’on prend tout un tas d’engagements, qui ne sont jamais suivi d’effet.



Et bien, je vais les faire mentir car n’avons jamais cessé d’être attentifs à la dimension du développement économique de notre territoire, investissant ainsi pleinement la compétence et la répartition des rôles entre collectivités, telle que définie par la loi NOTRe et le SRDEII.



Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour prolonger cet engagement de manière concrète, pragmatique, efficiente au travers d’un pacte d’engagements, un pacte d’engagement avec les entreprises du territoire".





Présentation de la démarche et des projets Un pacte d’engagement, pourquoi faire ?



Pour faire en sorte que les projets engagés, que les dynamiques soutenues par la CINOR, maximisent leur ancrage territorial au travers d’un partenariat avec les entreprises et les partenaires économiques, dans une dynamique gagnant-gagnant pour le Territoire.



Le Président de la Cinor a rappelé que "nous nous sommes, dans notre projet de territoire, fixé un objectif : créer de l’emplois par chacun de nos projets. Certains, sont d’ores et déjà réalisés, mais elle nous faut aller plus loin pour arriver à la totale effectivité de ce qui ne sera alors plus une promesse".



Les invités présents ont pu ainsi (re)découvrir la démarche Cinor et les projets (*) sur la base de témoignages de ceux et celles déjà engagés dans une réalité de projets gagnant/ gagnant.



Le temps consacré à l'échange a permis aux uns et aux autres de bénéficier de précisions et de faire part de leurs avis et suggestions .



Il va s'agir ensuite pour la collectivité du Nord de mobiliser des groupes de travail par sujets d’intérêt pour définir une feuille de route à présenter en septembre prochain.



Inclusion, innovation et investissements : les nouveaux enjeux

En effet, maintenant que les projets sont « mûrs », en phase pré-opérationnelle ou en phase d’engagement, il convient pour la Cinor de mobiliser les acteurs économiques autour de trois enjeux.



Celui de l’inclusion, avec ses déclinaisons en termes d’emploi, de compétences, de mobilisation des entreprises locales et d’insertion.



Celui de l’innovation, avec l’apparition de nouveaux métiers, de nouvelles technologies, de nouveaux process, l’ouverture de nouveaux marchés.



Celui de l’Investissement avec la déclinaison de nouvelles modalités de financement - dans une logique de coopération public/ privé et dans les compétences - pour maximiser les retombées économiques, sociales et environnementales.



"Ces objectifs nous allons les réaliser ensemble et nous allons, dès ce soir, commencer à construire cette feuille de route autour d’engagements réciproques qui nous permettront de faire d’une envie, non seulement un projet, mais une réalité", a conclu Gérald Maillot.



Un appel du 18 juin qui semble à l'évidence être entendu.



(*) Les projets de la Cinor en cours ou à l'étude: Port de Sainte-Marie, SEVI / Bocage, Port, Transport par câble, Maisons de service, Tram way intra urbain, le Cube, Data center, Campus Quartier Français CINOR

