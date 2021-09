La Cinor partenaire du Salon de l'Emploi

Pus de 2 500 offres d'emploi sont ainsi à pourvoir sur ce salon organisé par le JIR Groupe Média en partenariat avec GBH, la CCIR, la CINOR et le Département.



Plus de 60 recruteurs de divers secteurs se sont organisés pour rencontrer les candidats et encourager l'embauche ou la formation tels : Air Austral, Hyundai, French Bee, M. Bricolage, Zeop... ainsi que de nombreux organismes de formations (Epitech, l'Afpar, Beforma, l'Emap...). Tout comme les acteurs incontournables de l'emploi et de l'insertion tels que le Pôle Emploi ou le RSMA-R-.



Salon de l'Emploi, les 23 et 24 septembre 2021, de 9h à 17h, Parc des Expositions de Saint-Denis.