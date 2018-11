La Cinor partenaire de la Journée de l'insertion par l’Activité Économique

Programmé dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, cet événement s'inscrit cette année, sous le signe du développement de nouveaux partenariats et de la professionnalisation des acteurs de l'Insertion par l'Activité Économique.



Une démarche qui tient compte du contexte législatif nouveau, relatif au rapport BORELLO, avec trois axes majeurs : stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, marchés réservés aux SIAE, réforme de la formation professionnelle.