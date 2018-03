<<< RETOUR CINOR

La Cinor organise la première formation/insertion "d'artisan numérique" sur le Nord CINOR C'est une première ! La Cinor, en partenariat avec Simplon Réunion, va mettre en place une formation autour des objets connectés intitulée “artisan numérique - entrepreneur maker” à destination des demandeur.se.s d’emploi habitant le territoire de la Cinor.

Entièrement gratuite pour les apprenant.e.s, la formation se déroule de manière intensive et immersive, sur sept mois, avec une pédagogie innovante fondée à 80% sur le “learning by doing” (pratique par projets), le “peer-programming” (programmation par les pairs, en binôme) et sur la mise en situation de formation.



"Cette formation résulte du partenariat signé par la Cinor avec Simplon Réunion. Il vient concrétiser la dynamique d’insertion et de construction de parcours qualifiants affichée par la Cinor, notamment dans le domaine des nouvelles technologies", explique Jean-Paul Lefèvre, directeur général adjoint de la Cinor, en charge du pilotage du Projet de Territoire.



Programmée dans les murs du Run fablab du Nord, sur le Parc Technor, cette formation a pour objectif d’encourager la création d’entreprise par les apprenant.e.s.



A travers différents modules, les candidats seront sensibilisés à différents parcours : comment concevoir et prototyper un objet connecté, mais aussi comment le commercialiser et lancer l'activité ou trouver un emploi autour de ce projet.



Pour l'heure, la Cinor concrétise l'appel à projets. "Aucun pré-requis académique n’est exigé, cependant les candidat.e.s devront faire preuve d’une grande motivation et d’une forte appétence pour le numérique et, bien sûr, avoir un projet à présenter", complète Jean-Paul Lefèvre.



Les projets présentés devront répondre aux enjeux du territoire de la Cinor, notamment dans l’amélioration des services rendus aux usagers.



La Cinor a ainsi préparé avec ses services les thématiques permettant de déployer ces projets. Il s'agissait d'identifier l'enjeu, la problématique à résoudre, le contexte et les informations clefs autour de cet enjeu, le niveau de priorité de cet enjeu, l'aptitude de la problématique à être résolue à l’aide de la technologie et des objets connectés ?



Les inscriptions se font en ligne, sur le site Web de Simplon Réunion (www.simplonreunion.co), du 8 au 16 mars, suivies de la phase de sélection, avant la rentrée prévue le 4 avril.



Info : 0693 81 23 81 - mregent@simplon.co

Le programme de la formation



Introduction à la gestion de projet: de l’idée à sa réalisation, études d’opportunité et de faisabilité, stratégie et planification



Programmation: Acculturation digitale, HTML / CSS, JS / ReactJS

Électronique objets connectés: les bases de l’électronique, Arduino- gestion de capteurs, circuits imprimés



Fabrication numérique: découpe gravure laser: impression 3D, fraiseuse

Lancement d’activités: l’entrepreneuriat à La Réunion, la tech comme écosystème, les étapes clefs de la création d’entreprise, business model et business plan, pitch, le discours de l’entrepreneur

