La Cinor lance "Ambition planète", la première expo-congrès sur le développement durable

La Nordev organise l’Expo-Congrès « Ambition Planète » qui se déroulera les 9 et 10 novembre 2022 au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis sous le signe du développement durable en présence d’invités des iles voisines (Madagascar, Maurice, Mayotte, Rodrigues). Cette première édition est appelée à être renouvelée chaque année afin de permettre aux acteurs du territoire de partager les expériences, de mesurer, évaluer et ajuster les actions à poursuivre ou à mettre en œuvre. Par NP - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 10:59

La zone Sud-ouest de l’océan Indien est l’un des 34 points chauds, ou hotspots, de la biodiversité mondiale identifiés par l’ONG Conservation International. Elle est aussi l’une des zones océaniques les moins perturbées sur le plan écologique, offrant une richesse de ses écosystèmes et une biodiversité exceptionnelle avec un fort taux d’endémisme. Dès lors, "Comment vivre mieux et consommer mieux au quotidien afin de participer à la préservation de la planète et à la transition écologique ?".



Présent lors de cet évènement, Gaël Derive, explorateur, réalisateur, conférence et spécialiste du dérèglement climatique, livre quelques réflexions en avant-première.



Gaël Derive, vous êtes le grand témoin de l’impact de l’évolution climatique sur la planète à l’invitation de la Nordev à Saint-Denis de la Réunion. Que pensez-vous de cette rencontre à l’échelle de la région du Sud-ouest de l’océan Indien ?



GD : La Nordev consacre deux jours d'échanges au défi climatique avec les acteurs de l'océan Indien (Maurice, Madagascar, Mayotte, Rodrigues). Cette échelle est la bonne ! Le fait de s'unir est crucial pour mieux se connaitre, échanger nos expériences, et repartir avec des actions concrètes à mettre en place sur chaque territoire. A mon niveau, je vais apporter mon expérience de terrain depuis 20 ans (Arctique-Ethiopie, COP18-21, plan climat...) pour donner du grain à moudre aux participants, et fixer le cap bas-carbone !



Nos territoires insulaires sont remarquables pour la richesse de leurs écosystèmes. Ils font partie des 34 Hotspots de la biodiversité mondiale. Que peut-on craindre des conséquences du dérèglement climatique que vous avez déjà constatées ailleurs ?



GD : La Réunion n'échappe pas aux conséquences du dérèglement climatique. Ni ses habitants, ni la diversité biologique qui est exceptionnelle sur l'île. Des écosystèmes riches aux espèces endémiques, de la forêt tropicale luxuriante aux systèmes coralliens ! Le lien entre climat et biodiversité est souvent opaque pour beaucoup, mais leur interconnexion est très forte. Il faut protéger, gérer, et restaurer les écosystèmes, en tant que tel bien sûr, mais aussi car cela est bénéfique pour le climat comme par exemple la solution d'absorption naturelle du carbone. Climat-biodiversité, c'est un duo gagnant-gagnant !



* Le congrès-expo « Ambition Planète » accueillera un public scolaire auquel vous êtes particulièrement attaché. Comment nos territoires peuvent-ils compter sur ces jeunes collégiens et lycéens, pour porter le message de protection de nos terres et océans et initier des actions concrètes ?



GD : L'éducation de la nouvelle génération (6-18 ans) est cruciale pour avoir des citoyens éveillés aux enjeux climatiques. Ce sont les citoyens de demain, les élus, les entrepreneurs, les parents, les consomm'acteurs. A travers eux, on touche aussi leurs familles qui doivent agir maintenant. Je trouve la nouvelle génération très motivée, avec une envie d'agir. Les enfants ont besoin qu'on soit à leur côté, en soutenant leurs enseignants à travers des projets pédagogiques forts. La Nordev a souhaité inviter la jeune génération, c'est bien, je leur apporte une ouverture sur le monde, et un regard positif de solutions locales. A eux, et surtout à ma génération (j'ai 47 ans) de répondre à l'urgence climatique. Parce qu'on a qu'une planète pour tous* !



(* nom de mon programme national incluant des collectivités et scolaires)



Le programme :



Mercredi 9 novembre 2022



8h30 à 9h00: Accueil

9h00 à 9h20: Ouverture officielle du congrès

9h20 à 9h30: Présentation du film de Gaël Derive "Une Planète, une Civilisation"

9h30 à 10h30: Table ronde : "Urgence climatique, un défi à relever"



❖ Gilbert Annette, adjoint au Maire Ville de Saint-Denis, vice-président de la CINOR

❖ Emmanuel Cloppet, Directeur interrégional de Météo France pour l’océan Indien

❖ Gaël Derive, Docteur ès sciences, grand témoin et expert des questions climatiques, Réalisateur, initiateur du programme « Une planète pour tous »

❖ Rosita Hoarau, directrice générale des Services de la CINOR

❖ Erika Vélio, Ingénieur dans l'aérospatial Airbus Pays-Bas

❖ Représentants de l’océan Indien



10h30 à 11h30: "Vision d’un optimisme éclairé"



Entretien avec Thione Niang, agriculteur, auteur, entrepreneur social, stratège politique et conférencier international



11h30 à 11h45: L’Académie et les jeunes mobilisés en faveur du développement durable



Entretien avec Chantal Manès-Bonnisseau, Rectrice de l’Académie de la Réunion



11h45 à 12h00: Premier engagement du Congrès



Visite village expo



13h30 à 15h00: Atelier Biodiversité et climat



15h15 à 16h15: Table ronde : « Les clés d’une transition écologique réussie »



❖ Maya Césari, présidente du Comité régional pour l’innovation, Enseignante chercheur à l’Université de la Réunion, conseillère régionale déléguée à l’Innovation et à la croissance bleue

❖ Michel Dijoux, président de l’ADIR

❖ Didier Fauchard, président du MEDEF Réunion

❖ Fabrice Hoarau, conseiller régional - Élu délégué à l’Environnement et à la problématique des déchets. Président de la Commission transports déplacements routes et travaux. Président de la SPL Maraïna

❖ Béatrice Sigismeau, présidente de la SPL EDDEN et vice-présidente du Département

❖ Elodie Soundrom, chargée d’affaires Transition écologique et énergétique AFD, Agence française de développement

❖ Représentants de l’océan Indien





16h30 à 18h00: Ateliers



• Énergies renouvelables

• Gestion des déchets

• Economie





Jeudi 10 novembre 2022



8h30 à 9h00 Accueil

9h00 à 10h00 Table ronde : « Des territoires consommateurs vertueux »

❖ Audrey Belim, vice-présidente de la CINOR et conseillère départementale

❖ Gaël Derive, Docteur ès sciences, grand témoin et expert des questions climatiques, réalisateur, initiateur du programme « Une planète pour tous »

❖ Philippe Grammont, directeur de la DEAL

❖ Serge Hoarau, maire de Petite-Ile, vice-président du Conseil départemental et de la CIVIS et président de l'Association des maires de la Réunion

❖ Claudine Pounoussamy, directrice de l'Aménagement et des projets urbains de la Ville de Saint-Denis

❖ Emmanuel Seraphin, maire de Saint-Paul et président du TCO

❖ Alexandre Sorres, directeur du développement Transdev Outre-mer

❖ Représentants de l’océan Indien



10h15 à 11h45 Ateliers :



• Aménagement et urbanisme

• Mobilités

• Alimentation/Agriculture



14h00 à 16h00 Restitution ateliers



16h00 à 16h15 Pause



16h15 à 17h45 Restitution ateliers



17h45 à 18h30 Discours de clôture





Jeudi 10 novembre



10h à 17h Quelque 3 000 éco-délégués des collèges et lycées se rencontreront autour d’un espace qui leur sera dédié par la Nordev Hall B, en partenariat avec le Crédit Agricole et l’Académie.





