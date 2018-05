<<< RETOUR CINOR

La Cinor au salon Zanimos ! CINOR Invitée de dernière minute, la Cinor s'affichera bel et bien cette année sur le Salon Zanimos, 8ème édition. On retrouvera la collectivité du Nord -et son attraction reine : la présence de la cabine du téléphérique et l'animation dédiée en 360 °)- sur un espace de 100m2. Bien en vue.

Parce qu'elle a réussi de magistrale façon son Salon de la Maison, la Cinor a été autorisée à revenir en... deuxième semaine sur le Parc des Expositions, en fait du 19 au 21 mai, à l'occasion du Salon Zanimos.



"Notre stand ayant connu un franc succès à l'occasion du Salon de la Maison, + de 15 000 visiteurs sur 11 jours, l'organisateur de l'événementiel nous a sollicité pour poursuivre l'aventure à l'occasion du salon Zanimos", explique Jean-Alix Coindevel, coordonnateur général de cet événementiel CINOR 20 ANS.



Pour sa part, Willy Zafy relève l'évidence qui s'imposait dans le cadre de cette initiative : "j'ai pu constater le nombre de visiteurs qui sont passés par le beau stand de la Cinor et ceux aussi qui, du fait de l'affluence, se sont découragés.



Je pense qu'il y a une chance de les retrouver sur mon salon pour découvrir les innovations vraiment intéressantes de la Cinor en matière de transports, mais aussi les compétences liées à l'amélioration du cadre de vie, qui plus est dans un contexte plus familial."



Une invitation à laquelle la Cinor a d'emblée donné suite, trouvant qui plus est prétexte à mettre en avant sa compétence en matière d'errance animalière.



Positionné à l'entrée du Parc des Expositions et des Congrès Auguste-Legros de Saint-Denis, sur le parvis central, au milieu des deux entrées principales de la rue Karting, le stand de la Cinor ne passera pas inaperçu, notamment avec cette attraction majeure constituée par la présence d'une cabine téléphérique (une vraie). Placée sur un quai d'accès, elle accueille de surcroît une animation originale au travers de casques immersifs en 360° !

Cap sur la lutte contre l'errance animalière



Car si la Cinor pourra faire vivre aux futurs visiteurs une expérience immersive sur les modes de transport qu'elle entend mettre en place très bientôt à Saint-Denis, et ce dès 2019, de même que leur permettre de s'informer sur les missions et grands projets de la collectivité du Nord, le volet des actions de prévention et de sensibilisation, dans le cadre de sa lutte contre l'errance animalière, bénéficiera lui aussi d'une belle mise en exergue.



Ainsi, la Cinor entend communiquer notamment sur l'une de ses mesures portant sur l'extension de son réseau de vétérinaires partenaires sur l'ensemble du territoire et ce à toutes les périodes de l'année.



Une communication sur ce sujet ô combien d'actualité à laquelle la Cinor souhaitait associer le maximum d'acteurs. Ainsi, elle a convié la SPA, de même que ses homologues de la Cirest, de la Casud, de la Civis et du TCO à la rejoindre sur son stand.



Avec ses 35 000 visiteurs chaque année, le salon Zanimos -près d'une quarantaine d'exposants sur 6500 m² d'exposition- s'est inscrit au fil des ans comme un événement incontournable des passionnés du monde animal et de "divertissement" familial.



Un salon qui se décline comme un véritable parc d'attraction avec des … animaux par milliers!







Alix COINDEVEL

