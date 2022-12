Courrier des lecteurs La Chine se prépare au jour de l'An chinois

Par Carl Joseph - Publié le Mercredi 28 Décembre 2022 à 10:16

Un évènement qui intervient en début de janvier et qui déplace des millions de Chinois, à l'intérieur du pays , chacun rejoignant sa province et sa famille d'origine...pour les plus riches, ce sont les voyages vers l'extérieur. L'Europe et la France sont les destinations préférées...

Pour s'y préparer, le pouvoir central fait connaître que les contraintes liées au COVID seront levées dés le 7 janvier...malgré le million de Chinois contaminés chaque jour par le virus. Et malgré l'emcombrement des crématoriums. Sce BFMTV Les places boursières se réjouissent de cette réouverture de la Chine sur l'extérieur.. Les Cies aériennes, le monde de l'hôtellerie, les industries du luxe , les agences de voyages et les Sociétés de l'hôtellerie ont vu toutes leurs actions grimper hier, en Bourse, dés l'annonce de la nouvelle.. Ceux qui se sont positionnés n'ont pas regretté. Par ricochet, même le prix du Pétrole a grimpé dans l'espoir d'une reprise économique plein régime en Chine ...ndlr dans l'espoir d'une demande forte couplée avec l'annonce de Poutine de réduire la production du produit en réaction à la décision du G7 de plafonner les prix...une conjonction de circonstances à laquelle il faut ajouter le blizzard de ce week-end sur les USA....en attendant que le froid gagne à son tour l'Europe.

Les ingrédients d'un rallye boursier sur le prix du pétrole et de ses dérivés. "Achetez au son du canon vendez au son du clairon !" c'est le dicton. Ainsi va la vie ...