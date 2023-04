Courrier des lecteurs La Chine, l’Otan, la Russie, l’Ukraine, les USA et la paix du Monde

Par François-Michel Maugis - Publié le Jeudi 13 Avril 2023 à 14:21





On voit mal la possibilité pour le Conseil de Sécurité (dont font partie la Chine et la Russie), de prendre des mesures contre l’un de ses propres membres. D’où, probablement, le cafouillage actuel. Nous n’échapperons pas à la nécessité de gérer intelligemment et humainement la planète, nous n’échapperons pas à la nécessité de mettre en place une gouvernance mondiale vertueuse et un peu plus cohérente. Et si nous examinions les fondements, autrement dit, si nous regardions les choses en face, peut-être changerions-nous d’avis sur ce qui se passe actuellement dans le Monde.Si vous le voulez bien, commençons pat l’OTAN, cet inconnu de la plupart d’entre nous. Et, vous le savez bien quand on ne connait pas, on ne peut comprendre et on commet facilement des erreurs de jugement.L'objectif de l'OTAN, dit-on (source officielle : https://www.nato.int/nato-welcome/index_fr.html ) est de garantir la liberté et la sécurité de ses membres par des moyens politiques et militaires. L'OTAN permet à ses membres de se consulter et de coopérer sur les questions de défense et de sécurité afin de résoudre les problèmes, d'instaurer la confiance et, à long terme, de prévenir les conflits. Sur le plan militaire, l'OTAN est attachée à la résolution pacifique des différends, elle dispose de la puissance militaire pour des opérations de gestion de crise. Ces opérations sont menées, soit en application du Traité de Washington, soit sous mandat de l’ONU.Vous constaterez avec moi qu’i y a déjà là, dans les fondements même qui semblent définir ce qu’est l’OTAN, des ambiguïtés pour ne pas dire des incohérences :1 – De prime à bord, on pourrait penser que l’OTAN a une valeur et une compétence mondiale, universelle (cf. prévenir les conflits, résoudre pacifiquement les différends, etc.). Nous ne sommes pas loin des vertus que devrait avoir une gouvernance mondiale vertueuse. Mais l’ambiguïté des phrases et des termes utilisés est telle, que l’on déchante vite. A tort ou à raison, Poutine, candidat malheureux à l’OTAN, s’est sans doute fait prendre à ce piège.2 – Restent, le traité de Washington et les rapports ambigus entre l’OTAN et l’ONU. Voici ce que nous dit ce traité : « Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, … Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité (1). Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales ».On voit mal la possibilité pour le Conseil de Sécurité (dont font partie la Chine et la Russie), de prendre des mesures contre l’un de ses propres membres. D’où, probablement, le cafouillage actuel. Nous n’échapperons pas à la nécessité de gérer intelligemment et humainement la planète, nous n’échapperons pas à la nécessité de mettre en place une gouvernance mondiale vertueuse et un peu plus cohérente.