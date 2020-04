A la Une .. La Chine fait marche arrière: Le bilan du coronavirus à Wuhan revu avec plus de 1 300 décès supplémentaires





La ville, qui compte 11 millions d'habitants, a publié sur ses réseaux sociaux un communiqué expliquant qu'au plus fort de l'épidémie, certains patients étaient décédés chez eux sans être pris en charge dans les hôpitaux.



À l'échelle du pays, Pékin reconnait par ailleurs que jusqu’au 20 février au moins, tous les malades n'avaient pas été testés et que même certains cas confirmés n’avaient pas pu être pris en charge par les hôpitaux explique Le Monde. "Elles rapportent aussi que, au début de l’épidémie, quelques établissements médicaux n’ont pas été en mesure de se connecter au système informatique sur le contrôle préventif des maladies contagieuses", ajoute le média.



Au total, le nombre de décès "officiels" en Chine est désormais estimé à 4 632, selon les données déclarés par les autorités chinoises, très critiquées concernant la transparence sur la gestion de crise.



In an exclusive interview with the FT, French president Emmanuel Macron warned of the collapse of the EU as a 'political project' unless it supports stricken economies such as Italy and helps them recover from the coronavirus pandemic https://t.co/3RtJHCNMl1 pic.twitter.com/AFATBjH4Vg

— Financial Times (@FinancialTimes) April 16, 2020

