Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Charte Romain JACOB signée à Saint-Paul Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, également Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Ouest Réunion, signe la Charte Romain JACOB ce mardi 22 mars 2022 au siège du Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion dans la cité Saint-Pauloise.

Cet engagement repose sur 12 pistes pour améliorer l’accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Cette démarche bienveillante permettra de prendre en charge de manière dédiée les personnes en situation de handicap.



Une signature à laquelle participent les établissements du Groupement Hospitalier du Territoire de La Réunion, Pascal JACOB, président de l’association Handidactique, et d’autres partenaires*. Cette étape correspond aussi à la volonté de la commune Saint-Pauloise de devenir une ville plus inclusive et plus solidaire.



Renforcer l’accompagnement des personnes en situation de handicap représente un enjeu de mandature pour la Municipalité. Surtout dans l’ouest de l’île où se trouve une infrastructure aussi capitale pour la population que le CHOR.



Prendre en compte le handicap de manière globale



Cet hôpital doit nécessairement être pensé comme ouvert sur le territoire comme le rappelle le premier magistrat, Emmanuel SÉRAPHIN. Cette Charte s’inscrit pleinement dans les valeurs défendues par Saint-Paul, labellisée Ville santé par l’OMS. L’enjeu central est de prendre en compte de manière globale le handicap sous toutes ses formes.



La Charte Romain JACOB, du nom du fils de Pascal JACOB, lui-aussi handicapé et désormais disparu, a été écrite par et pour des personnes en situation de handicap. Monsieur JACOB a d’ailleurs rédigé un livre lié à la santé des personnes concernées par le handicap.



*Cette Charte Romain Jacob a été signée par :

Lionel CALENGE, Directeur Général du CHU de La Réunion et du GHER

Laurent BIEN, Directeur du CHOR et de l’EPSMR

Huguette BELLO, Présidente du Conseil de Surveillance du CHU de La Réunion, et Présidente du Conseil Régional

Emmanuel SÉRAPHIN, Président du Conseil de Surveillance du CHOR et Maire de Saint-Paul

Sabrina DIJOUX, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance du GHER

Docteur Rachid DEKKAK, Président de la Commission Médicale de Groupement du GHT de La Réunion

Professeur Peter VON THEOBALD, Président de la Commission Médicale d’Établissement du CHU de La Réunion et Vice-Président de la Commission Médicale de Groupement du GHT de La Réunion







