A la Une . La Chambre des notaires de La Réunion et leurs clients visés par des cyber-attaques

La Chambre des Notaires de La Réunion tient à signaler que les notaires et leurs clients font l’objet de cyber-attaques. Des arnaques prenant différentes formes, d'où le point fait ce jeudi par la Chambre. Par NP - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 10:42

Ces cyberattaques peuvent prendre la forme de piratage des mails de clients. Le hacker intervient à l’envoi du RIB par le client au notaire pour récupérer des fonds. Le client ne se rend pas compte que pendant des mois les échanges avec le notaire sont lus. Il faut s’assurer de toujours confirmer avec son notaire son numéro de compte et le nom de sa banque.



Ces piratages peuvent également prendre la forme de mails frauduleux adressés par de faux notaires demandant des frais pour des actes de donation qui n’existent pas. Ces mails sont souvent destinés à des personnes vulnérables.



N’hésitez jamais à contacter la Chambre des Notaires (au 02 62 94 79 65) ou votre notaire en cas de doute.