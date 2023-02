La Chambre des métiers et de l’artisanat vient à votre rencontre

#CMAmobileLe mardi 28 février, sur le parvis de la Mairie, les conseillers de la Chambre des métiers et de l’artisanat répondront à toutes vos questions.Infos, conseils- Création et développement d’entreprises- Porteurs de projets- Formation continue et d’apprentissagePlus d’info sur leur site www.artisanat974.re, par mail à clarisse.boyer@cma-reunion.fr ou par téléphone au 0692 64 40 73