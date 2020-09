Economie La Chambre de métiers et le Club Export unis pour la promotion de l'artisanat local dans la zone

Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 16 Septembre 2020

Cette convention entre les deux entités vise à valoriser et promouvoir les activités artisanales dans le bassin régional mais aussi accroître la visibilité des artisans dans la zone et mettre en avant les compétences de l'artisanat réunionnais avec l'ensemble des partenaires régionaux.



La CMAR et le CER se sont également engagés à identifier de nouvelles entreprises candidates à l'export et les accompagner dans la concrétisation de leur projet.



Cette démarche d’ouverture à l’export vise un double objectif : elle s’adresse à toutes les entreprises (quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité) souhaitant proposer leurs produits ou services sur de nouveaux marchés ; elle permet aussi aux artisans réunionnais de valoriser leur savoir-faire auprès des partenaires régionaux par des actions de formation.



Ainsi, dès la rentrée de septembre et en vue d'identifier des groupes de candidats potentiels à l'adhésion au programme, une première réunion d'information sera organisée. D'autres suivront dans les prochaines semaines avant la mise en place d'une offre commune pour l'organisation d'actions collectives dans la zone comme des missions de prospection, des colloques, la tenue de salons ou encore la mise à disposition de l'offre à l'export.



Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de programmes de financements européens (INTERREG V) portés par la Région Réunion et destinés à soutenir le développement des échanges économiques dans la zone OI.



Samuel Irlepenne