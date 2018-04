La Chambre de Métiers de La Réunion présente aux Rencontres sénatoriales de l’apprentissage

Le lundi 16 avril, l’APCMA et le Sénat ont organisé la 18ème édition des Rencontres Sénatoriales de l’Apprentissage au Palais du Luxembourg sur le thème : « Apprentissage et Artisanat : porteurs d’avenir et d’emploi dans nos territoires ».



Une exposition intitulée « Le CFA au sein du Sénat » présentait les modes de formation innovants dans l’Apprentissage et certains métiers de l’Artisanat.



A l’heure du débat sur le projet de loi portant réforme de l’Apprentissage, le réseau des Chambres se positionne en force de propositions à travers notamment le « Livre blanc de l’Apprentissage » remis à Madame la Ministre du Travail lors de l’assemblée générale de l’APCMA en décembre 2017.



Bernard Picardo, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Réunion, a participé avec deux jeunes apprentis de l’URMA de la Réunion à cette manifestation.



En effet, Loïc Robert et Jennifer Ferrère ont eu la chance d’être présents à cette opération et de faire une visite du Palais du Luxembourg.