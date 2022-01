La Chambre d’agriculture ne veut pas manquer les rendez-vous de cette année 2022

Frédéric Vienne, président de la chambre d'agriculture, a tenu à présenter ses vœux pour la nouvelle année, d’autant plus que "le monde agricole traverse des moments difficiles avec la crise sanitaire et la pluie de ces dernières semaines et malgré un regain de consommation des produits frais locaux", analyse-t-il.



"Avec, par exemple, la hausse des tarifs d’acheminement des matières premières à La Réunion, je souhaite que 2022 soit vraiment meilleure". Les fertilisants ont ainsi augmenté de 30 à 50 %. Une hausse qui impacte directement la production de canne.



Les négociations relatives à la prochaine convention canne font ainsi partie des rendez-vous majeurs que se fixe la majorité consulaire à la Chambre d’agriculture. Frédéric Vienne lance donc un appel à l’industriel. "Est-il normal qu’il soit redevable de la prime bagasse alors que le dernier kilo a été brulé le 15 décembre dernier", s’interroge l’ancien président de la FDSEA.



De la même manière, Frédéric Vienne interpelle l’Etat sur le solde de l’aide à la production pour un paiement anticipé à début février, et cela après une récolte 2021 "catastrophique".

Le président de la Chambre souhaite donc donner le ton à l’approche de ces négociations. "Il y a trop ces derniers temps de complaisance avec l’industriel, alors que demain c’est contre eux qu’il faudra se battre".



Il a également appelé de ses vœux à davantage de souveraineté alimentaire, tout en rappelant le rôle central que doit jouer la Chambre pour y parvenir. "C’est bien la Chambre qui est tête de pont pour cette question et non pas quelques associations. Elle accompagne, donne des conseils techniques …", soutient-il. Le taux de couverture alimentaire se situerait ainsi à La Réunion entre 50 et 60 %, se félicite le président de la Chambre verte. Frédéric Vienne cite ainsi quelques résultats prometteurs sur la production d’oignons mais aussi de carottes. "Sur cette question de la souveraineté alimentaire, là on peut dire que le Covid nous a aidés". Mais il y a encore du chemin à parcourir, reconnaît-il. "Les agriculteurs doivent entendre le message de la diversification et ainsi produire des aliments de qualité à destination des collectivités notamment".



La majorité se félicite d’un dernier point : la revalorisation des retraites. "Aujourd’hui, avec une carrière complète, un agriculteur peut bénéficier de 1035 euros de retraite. Une belle avancée obtenue grâce au travail de la FNSEA et des JA". Une hausse qui concerne 3.500 à 5.000 agriculteurs à La Réunion. Pour autant, "le combat continue pour les agriculteurs aux carrières incomplètes", mesure Frédéric Vienne.