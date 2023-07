"La Chambre d’agriculture ne doit pas être affaiblie en faveur de la FDSEA"

Le communiqué :



La CGPER a été alertée d’une manœuvre très préjudiciable à nos agriculteurs. Alors que la coupe va commencer et que les canniers cherchent à recruter des salariés saisonniers, la Chambre d’agriculture n’est pas au rendez-vous pour les accompagner dans ce projet essentiel. Habituellement, le service Point Vert s’occupe du social de la Chambre d’agriculture, a ce rôle d’accompagnement. Or, la CGPER constate un refus d’assumer cette mission de la part de la chambre consulaire, comme le montre la reproduction de ce mail envoyé à un agriculteur.



Dans le même temps, la FDSEA communique aux agriculteurs de la manière suivante : si vous voulez recruter un salarié, la FDSEA peut vous donner les moyens de réaliser votre projet, comme le rappelle cette reproduction ci-dessous.



La CGPER rappelle que la FDSEA dirige la Chambre d’agriculture… qui elle ne vient plus en aide aux agriculteurs, et pas seulement dans le domaine social. Au vu de la situation financière catastrophique de la Chambre d’agriculture, il est nécessaire de développer les services pour avoir des recettes. Or, en transférant un service social de la Chambre d’agriculture vers la FDSEA, la direction FDSEA de la Chambre affaiblit un outil qui doit être au service de tous les agriculteurs.



La CGPER appelle à faire cesser ce scandale préjudiciable à l’agriculture réunionnaise. Aucune mission de la Chambre d’agriculture ne doit lui être retirée au profit du syndicat majoritaire sortant.



La CGPER