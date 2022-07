A la Une . La Chambre d'agriculture explique pourquoi les industriels doivent écouter les planteurs

La Chambre verte intervient dans le cadre de la convention canne pour soutenir les planteurs dans leurs revendications. Bruno Robert détaille les enjeux importants de cet accord pour la filière canne mais aussi pour La Réunion. Publié le Vendredi 1 Juillet 2022

Les négociations autour de la convention canne durent depuis plusieurs semaines. Les agriculteurs montrent leur mécontentement et campent devant la préfecture depuis le début de la semaine. Des opérations coup de poing se multiplient dans le chef-lieu.



Les syndicats expliquent ne pas obtenir ne pas obtenir gain de cause auprès de Tereos mais affirment être soutenus par Albioma qui doit leur livrer des propositions de revalorisation. L'Etat, en la personne du préfet de La Réunion, est aussi remercié par les négociateurs qui applaudissent son implication et sa capacité à débloquer la situation avec les industriels.



La Chambre d'agriculture est aussi présente dans ces négociations pour apporter un soutien aux planteurs et à toute la filière canne.



Convention canne : Le rôle de la Chambre d’agriculture



Bruno Robert est le premier vice-président de la Chambre verte. Il participe aux négociations en cours sur la convention canne. La chambre consulaire apporte des données chiffrées et des arguments dans l’optique de prouver que les revendications des planteurs sont légitimes.



Il précise par ailleurs que la Chambre d’agriculture s’est armée pour ces négociations : "On travaille avec un cabinet expert national qui nous apporte des informations complémentaires.”



Les planteurs sont la “clé de voûte” des industries



“Le planteur de canne est la clé de voûte de tout un système industriel avec des valorisations via le sucre blanc et les sucres spéciaux, par le biais de la mélasse qui donne du rhum très reconnu à forte valeur ajoutée et qui donne beaucoup de revenus”, rappelle Bruno Robert.



Le vice-président de la Chambre d’agriculture précise que la canne a une autre utilisation : “C’est aussi le support pour la production énergétique parce qu’on sait que 9% du mix électrique de La Réunion est fourni par la bagasse.”



Il lance un signal d'alerte : “Les planteurs sont la clé de voûte. Si on tombe, toutes ces industries vont tomber !”



Les enjeux pour les industriels



Tereos est l’acteur économique principal dans la filière canne. Bruno Robert décrit ses dirigeants comme de fins négociateurs mais assure que l’industriel est déjà gagnant dans les négociations de la nouvelle convention.



“L’aide de 28 millions d’euros a été prolongée pour toute la durée de la convention. L’Etat a aussi activé la phase de sauvegarde pour protéger les sucres spéciaux. Ils ont une clause de revoyure en cas de difficulté”, rappelle-t-il.



Un autre industriel entre un peu plus dans la danse ces derniers jours. Il s’agit d’Albioma, spécialiste de l’énergie, qui récupère la bagasse issue des cannes à sucre après le broyage par Tereos pour contribuer à l’alimentation de La Réunion en électricité.



“Il me semble qu’Albioma comprend le message. Ils sont un peu loin parce qu’il y a Tereos entre eux et les planteurs. Mais ils font partie intégrante de la filière”, déclare le 1er vice-président de la Chambre d’agriculture, qui alerte : “S’il n’y a plus de bagasse, ils se retrouveront en difficulté parce que c’est autant de bois, de charbon qu’ils devront importer.”



Bruno Robert est certain : “Ils sont dans une filière stable avec un revenu garanti par la CRE (Commission de régulation de l'énergie, ndlr). Ces deux sociétés ont un bel avenir à La Réunion."



Signer la convention avant de commencer la coupe



Bruno Robert souhaite se servir des leçons des précédentes conventions canne pour réussir les négociations autour d’un nouvel accord pour les cinq prochaines années.



“La coupe ne peut pas commencer sans signature de convention. Il vaut mieux patienter et faire un bon accord que signer dans la précipitation”, affirme-t-il.



“Il est possible que la campagne commence en août”, lance Bruno Robert avant de conclure : “Les planteurs sont déterminés.”