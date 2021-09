A la Une . La Chambre d'agriculture, JA et l'UPNA boycottent le CPCS: "Pas la demande des planteurs !"

Une réunion du bureau du CPCS élargi à laquelle étaient invités les syndicats agricoles, la Chambre d’agriculture et le Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CTICS) s'est déroulée hier après-midi. A l’ordre du jour de cette réunion : l’avenir de la filière canne-sucre à La Réunion avec un point de situation suite aux comités de transformation de l’Agriculture des DROM et au rapport d'inspection générale sur les perspectives de la filière canne-sucre en Outre-mer. Par NP - Publié le Jeudi 23 Septembre 2021 à 06:43

"Nous avons, au cours de cette réunion, partagé en toute transparence avec les acteurs présents l’ensemble des informations relatives à la situation de l’industrie sucrière qui ont déjà été communiquées à l’Etat, tant au niveau local que national", indique le Syndicat du sucre, qui souhaitait ainsi apporter "l'ensemble des informations" à chacune des parties afin de "mieux appréhender la situation".



Une réunion à laquelle n'ont pas participé le président de la Chambre d’Agriculture, le Président de la FDSEA, le Président des JA ainsi que celui de l’UPNA. "Initialement, cette CPCS est organisée pour reconduire des discussions sur le comité de transformation et sur la vision et le rapport des différents ministères sur la filière canne. Ce n’est pas la demande des planteurs !", dénoncent-ils dans un communiqué commun, rappelant que les planteurs n'avaient cessé d'alerter en début de campagne sur les richesses très basses de la canne.



Ils demandent par ailleurs des "réponses claires et précises", sur la répartition et l'utilisation de l'enveloppe de 28 millions d'euros supplémentaires octroyés récemment à la filière canne réunionnaise. "Les planteurs n’ont bénéficié d’aucune revalorisation ou prime sur la tonne de canne. Pour rappel, cette dotation allouée doit permettre à la filière d'atteindre les 2 millions de cannes symboliques. Nous en sommes encore loin !", terminent-ils





Publicité Publicité