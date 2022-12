A la Une . La Chambre d’Agriculture obtient l’extension calamité agricole pour la filière canne

Alors que le passage en début d'année des cyclones Batsiraï et Emnati avait provoqué des dommages sur la production agricole, les planteurs de cannes avaient été exclus de la reconnaissance de calamité agricole et n’avaient donc pas été indemnisés. Une injustice pour la Chambre verte qui a insisté pour cette reconnaissance pour la filière canne. C’est à présent chose faite après que la DAAF a donné un avis favorable pour cette requête. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 10:20

Le communiqué :



À la demande de la Chambre d’Agriculture de La Réunion, la reconnaissance de la calamité agricole (pertes de récoltes sur les exploitations cannières causées par les cyclones Batsiraï et Emnati de février 2022), a reçu un avis favorable. Cette décision a été confirmée par la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Forêts (DAAF) dans le cadre du Comité d'Orientation Stratégique et de Développement Agricole (COSDA).



Cette requête de la Chambre d'agriculture est officiellement intervenue auprès du préfet de La Réunion le 2 décembre dernier. Elle fait suite à la motion votée par l'ensemble des élu(e)s de la consulaire lors de la dernière session plénière et la conférence de presse organisée dans ce sens sur Beaufonds fin novembre. Il s’agissait en effet d’une demande forte des planteurs de canne soumis à cet aléa climatique exceptionnel.



Après une campagne sucrière catastrophique dont il fallait attendre le terme pour obtenir cette décision, c'est un soulagement pour les planteurs qui avaient été injustement exclus du dispositif d’indemnisation post-cyclonique. À travers ce processus, ces derniers pourront bénéficier du Fonds de secours dont les modalités doivent désormais être précisées par la DAAF et un décret.



Je rappelle que la Chambre est également à l'origine d'une demande de Calamité en raison de la grave sécheresse qui se poursuit aujourd'hui encore. Ce jeudi, j’ai été informé de la mise en place d'un Comité d'expertise en lien avec cette demande. Sur le terrain, la consulaire avait notamment matérialisé cette requête qui concerne l’ensemble du territoire et des filières auprès des agriculteurs du cirque de Salazie et des producteurs de letchis de Saint-Benoît.



Le président de la Chambre d’agriculture,

Frédéric Vienne



