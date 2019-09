Communiqué La Chaîne de l'Espoir ouvre une antenne à La réunion La Chaîne de l'Espoir ouvre une Antenne à la Réunion pour opérer les enfants malgaches atteints de graves cardiopathies.

La Chaîne de l'Espoir annonce l'ouverture d'une nouvelle antenne médicale sur l'Ile de la Réunion qui sera chargée d'accueillir des enfants malgaches nécessitant des opérations cardiaques à cœur ouvert.



Le 9 septembre prochain, Ckassie, petite fille malgache de 3 ans sera la première enfant transférée par La Chaîne de l'Espoir pour être opérée à la Réunion.



En partenariat avec le Centre Hospitalier de Soavinandriana (CENHOSOA) à Madagascar et le CHU Félix Guyon de Saint-Denis à la Réunion, cette antenne a pour but d'apporter une solution médicale aux enfants malgaches atteints de cardiopathies complexes qui ne peuvent pas être prises en charge à Madagascar.



L'antenne à la Réunion sera conduite par le Dr Jean-François Delambre, chef du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire au CHU Félix Guyon. Le Dr Jean-François Delambre participe depuis plus de 20 ans au programme de prise en charge des cardiopathies de l'enfant à Madagascar aux côtés du Dr Nivohanta Ramamonjisoa, coordinatrice de La Chaîne de l'Espoir à Madagascar.



C'est à la suite d'une de ses missions que le cas de la petite Ckassie lui a été soumis, confirmant la nécessité d'intervenir rapidement. La petite patiente sera accueillie le 9 septembre prochain à l'Ile de La Réunion par une famille d'accueil qui prendra soin d'elle pendant tout son séjour et sera opérée le 13 septembre par et dans le service du Dr Jean-François Delambre.



Il y a un an, La Chaîne de l’Espoir reprenait le projet d’appui à la chirurgie cardiaque pédiatrique mis en place par Médecins du Monde en 1994, formant le personnel médical malgache au dépistage, diagnostics et mise en place de conduites thérapeutiques jusqu’aux opérations à cœur fermé en compagnonnage avec les équipes médico-chirurgicales venues de La Réunion à raison de deux missions par an.



Jusqu’à aujourd’hui, La Chaîne de l’Espoir n’avait d’autre alternative que de transférer les jeunes malades en métropole pour les faire opérer dans ses structures partenaires. L’objectif de ce programme est de renforcer les capacités du Centre Hospitalier de Soavinandriana en soutenant la formation des équipes locales pour qu’elles deviennent autonomes en matière de chirurgie à cœur ouvert et à cœur fermé. Parallèlement, La Chaîne de l’Espoir ambitionne de créer une nouvelle unité dédiée à la cardiologie et à la chirurgie cardiaque pédiatrique au sein du centre hospitalier de Soavinandriana à Tananarive. La Chaîne de l'Espoir Lu 99 fois





