La Catégorie feminine Sénior du Rugby club de Saint-Paul titrée Championne de La Réunion

Il s’agit donc du premier titre du RC Saint-Paul dans cette catégorie historiquement dévolu au RC Saint-Pierre ou à l’Etang Salé RC. Par ailleurs, la catégorie cadet s’est qualifiée pour la demi-finale du championnat à 10, celle des juniors s’étant qualifiée pour la finale. Quant aux séniors, malgré la lourde défaite de samedi dernier contre l’Etang Salé, ils sont qualifiés pour les demi-finales une énième fois (près de 15 saisons de suite) ce qui démontre leur régularité à ce niveau ! Enfin, près de 15 joueurs (8) et joueuses séniors (7) vont représenter les sélections de Rugby de La Réunion lors des prochains jeux des Iles tout comme un entraîneur (sélection féminine) et deux managers (une femme et un homme). Ils participeront ainsi à mettre en avant la belle ville de Saint-Paul.