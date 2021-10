Rubrique sponsorisée La Carte Privilège : des économies et offres privilégiées pour les fashions addicts et sportifs

Cumuler des euros lors d’achats réalisés, n’avoir qu’une seule carte utilisable dans plusieurs enseignes, et bénéficier d’offres privilégiées tout au long de l’année : une carte à adopter sans tarder pour recevoir également des invitations aux ventes privées et tant d'autres privilèges ! Se faire plaisir, s'équiper chez les meilleurs spécialistes et économiser de l'argent, est-ce possible? Les fashion addicts et sportifs ont leur petit secret: la Carte Privilège multi enseignes de la SPCR. Une seule carte qui ouvre des privilèges dans le temple de la chaussure mode de qualité Aldo mais également dans les meilleures enseignes sport que sont Courir, GO Sport, City Sport et City Run.Grâce à elle, les services proposés dans cinq enseignes réunionnaises peuvent être adaptés aux besoins des clients. Mise en place en 2019, cette carte de fidélité est réellement orientée vers la satisfaction de ses adhérents et leur permet de réaliser de substantielles économies.Pour obtenir la Carte Privilège, il suffit de se rendre sur l’un des 12 points de vente et lors du passage en caisse adhérer au système de fidélité. Un montant de cinq euros est demandé au client qui seront immédiatement crédités sur sa carte et utilisable au prochain achat.5% d'euros fidélité seront alors cumulés sur tous les achats et la cagnotte créer permet ensuite de régler ses emplettes. Afin de suivre sa cagnotte , il suffit de se rendre dans son espace client sur www.carteprivilege. airsafe.re Cumuler des euros lors d’achats réalisés, n’avoir qu’une seule carte utilisable dans plusieurs enseignes, et bénéficier d’offres privilégiées tout au long de l’année : une carte à adopter sans tarder pour recevoir également des invitations aux ventes privées et tant d'autres privilèges !