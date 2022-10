La Caravane des “Dys” sur la place du débarcadère ce lundi 10 octobre

Ce lundi 10 octobre 2022, journée nationale dédiée aux troubles DYS, la caravane des “Dys” a stationné sur la Place du Débarcadère à Saint-Paul afin de sensibiliser le grand public aux troubles spécifiques du langage et des Apprentissages (TSLA). Créée depuis 2014, l’association “Dys Semblable” sillonne La Réunion pour sensibiliser le grand public, mais aussi parents et professeurs, sur ces troubles qui affectent entre 8% et 10% de la population réunionnaise.



Apparaissant au cours du développement, la grande famille des Dys - dysphasie, dyslexie, dysorthographie, dyscalulie, Trouble déficit d’Attention (TDA), dysgraphie - fait partie des Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages (TSLA). Innés et persistant jusqu’à l’âge adulte, ces troubles ont des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et sociale. Ils peuvent également provoquer une grande souffrance chez les enfants atteints. D’où l’importance d’un dépistage précoce réalisé par des professionnels de santé.



Lorsque le diagnostic tombe, la prise en charge doit être rapide. Beaucoup d’efforts et de concentration sont nécessaires pour que l’enfant parvienne à se maintenir au même niveau que ses camarades de classe. Mais les Dys n’empêchent pas de mener à bien une carrière. En effet, ces troubles ne sont pas un frein catégorique à l’apprentissage tant qu’ils sont dépistés et pris en charge précocement.



Des signes évocateurs

Le diagnostic précoce améliore le pronostic d’évolution, favorise la réussite scolaire et professionnelle. « Certains signes doivent vous alerter, parents, et vous amener à consulter votre pédiatre ou le médecin scolaire qui fera passer des examens à votre enfant pour les apprentissages. Quant aux signaux d’alarmes, ils sont récurrents et concernent tous les troubles du « Dys ». Cela peut être un enfant qui a du mal à s’habiller seul, qui ne sait pas pédaler lorsqu’il monte à vélo, qui ne mange pas proprement, qui a des difficultés à rentrer dans la lecture… » énumèrait Jean-Claude Toison, président de l’association Dys Semblable.



Renseignements

Association Dys Semblable

Tél. : 0692 031 306

Mail : dyssemblable@gmail.com