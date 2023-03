Communiqué La Capitale French Tech La Réunion présente sa feuille de route

Labellisée Capitale French Tech** depuis le début du mois, la French Tech de La Réunion, en partenariat avec la Région Réunion, présente sa feuille de route et ses nouveaux programmes pour faciliter l'accession des jeunes entreprises innovantes du territoire à la reconnaissance et l'excellence au national et à l'international. Par La rédaction - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 14:32

Le communiqué :



Avec la volonté commune de soutenir le succès des entreprises et de consolider le tissu économique local en favorisant les initiatives et les interactions entre les acteurs locaux et nationaux, la Région Réunion et la French Tech Réunion ont bâti un programme commun intitulé "Welcome Tech Island 2023-2025", un plan d’actions en 3 étapes qui consistera dans une premier temps (2023) à poser les fondations, puis à amplifier les modèles qui fonctionnent (2024) pour enfin faciliter le passage de Startups à Licornes à l'horizon 2025.



"Notre nouveau statut de Capitale French Tech nous permet aussi de participer aux réflexions stratégiques de La French Tech en donnant une lecture outre-mer vis-à-vis du déploiement des différents programmes nationaux” explique Matthieu Neveu.

French Tech La Réunion participera ainsi à 10 ateliers, 4 séminaires et aux réunions stratégiques hebdomadaires ou elle pourra faire entendre les besoins spécifiques des territoires ultra-marins.



Welcome Tech Island : plan d'actions 2023-2025



A la manière du Welcome City Lab de Paris, le Welcome Tech Island représente à la fois une plateforme

d'innovation et un accélérateur territorial. Les objectifs de ce programme sont multiples :

1- Accéder au financement,

2- Promouvoir les succès des startups locales

3- Fédérer les acteurs du territoire

4- Renforcer notre compétitivité.



Pour atteindre ses objectifs, French Tech La Réunion déploiera en local les programmes nationaux de la French Tech mais créera également des programmes propres à notre territoire.



Du côté des programmes nationaux, les programmes French Tech Rise et French Tech Tremplin poursuivront leur déploiement dans les prochaines années. Le programme French Tech Central, un dispositif qui facilitera les prises de rendez-vous entre les acteurs publics et les startups avec la mise en place de permanence pour ces dernières, verra le jour dans le courant de l’année 2023.



Pour ce qui est des programmes locaux, French Tech La Réunion proposera désormais le

Programme Open Innovation pour favoriser les échanges entre startups et grandes entreprises avec la mise en place d’ateliers entre les startups et les acteurs de l’innovation. Le programme Learning Expedition répondra quant à lui, à l’objectif de développement de la souveraineté des entreprises innovantes. Il faut savoir qu’à la Réunion lancer sa startup peut revenir jusqu’à 9 fois plus cher. Learning Expedition permettra de mettre à niveau nos écosystèmes vis-à-vis des enjeux de compétitivité nationaux et internationaux en donnant accès aux startups réunionnaises à :



- 12 bureaux en open-space à Paris au plus près des fonds d’investissement,



- au programme d’accélération et au réseau de Station F,



- à la prise en charge de 2 déplacements en délégation par an dans la limite de 12 places à

destination des écosystèmes d’excellence,



- à la prise en charge des déplacements des finalistes de concours d’innovation à caractère

nationaux.



L’accès à Learning Expédition se fera sur la base d’un appel à candidature.



"Devenir Capitale représente en premier lieu une reconnaissance du travail qui a été fait par la communauté French Tech de La Réunion depuis trois ans. Un bilan positif qui lui permet aujourd'hui d'être la seule Capitale French Tech d’outre-mer. Mais cette reconnaissance n’est pas une finalité, c’est le début d’une aventure commune pour que le potentiel de notre territoire se transforme en réalité effective", a déclaré Matthieu Neveu, vice-président de la French Tech Réunion ce mercredi 1er mars lors de la présentation de la feuille de route de l’association au village By CA Réunion (Lieu totem Nord de French Tech La Réunion).

Pour répondre à ces ambitions l’association recrute un nouveau chargé de mission. Des élections sont prévues en courant d’année pour ouvrir le bureau de l’association à de nouveaux entrepreneurs du territoire.



L’adhésion à La French Tech Réunion est gratuite (sans droit de vote) pour permettre à toutes les startups d’accéder aux différents programme proposés. Infos sur www.lafrenchtech-lareunion.com