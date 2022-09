La Caisse des écoles tient son assemblée générale

La Caisse des écoles de Saint-Paul, terre apprenante et innovante, se déroule ce mercredi 7 septembre 2022 à Saint-Gilles-les-Bains.



Le Président de la Caisse des écoles et 7e Adjoint au Plan Éducatif Global, Salim NANA-IBRAHIM, et la Députée Karine LEBON, Conseillère Municipale et également Présidente du Comité d’administration de la Caisse des écoles, et Nila RADAKICHENIN, représentante au CA et Adjointe aux Affaires scolaires, participent à cette séance.



Ce rendez-vous permet de procéder à l’élection des représentants de six sociétaires du CA. Cette instance rassemble des élu·es, des services municipaux mais aussi des responsables d’établissements scolaires, des parents d’élèves et les inspecteurs des trois circonscriptions saint-pauloises.



Toutes et tous déroulent ensuite l’ordre du jour avant d’adopter le rapport moral et financier et les procès verbaux des Comités d’administration 2021-2022.



Pour rappel, les missions de la Caisse des écoles, établissement public communal, concernent la fourniture de matériel nécessaire au fonctionnement des classes (matériels scolaire, pédagogique mais aussi numérique).



À titre d’exemple, la section de fonctionnement représente un poste budgétaire important avec des acquisitions diverses (livres, cahiers d’exercices, petit matériel, consommables, rames de papier…). Une nécessité pour garantir la réussite des plus de 12.000 élèves de la commune, titrée Ville Amie des Enfants par l'UNICEF.



La Municipalité souhaite en effet améliorer le cadre de vie des marmay et leur proposer des infrastructures à la hauteur de leurs besoins. Car pour apprendre à lire, écrire, compter et cliquer, il faut pouvoir leur proposer des conditions de travail adaptées.