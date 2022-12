Communiqué La Caisse d’Allocations Familiales et la Mairie de la Plaine des Palmistes s’unissent pour répondre aux besoins des familles

Frédéric Turblin Directeur de la Caf, Harry-Claude Morel Président du Conseil d’administration de la Caf, et Johny Payet Maire de la Plaine des Palmistes ont signé le jeudi 1er décembre une Convention Territoriale Globale (CTG). Par NP - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 08:53

Cette convention formalise les engagements de la Caf et de la Commune pour le développement d’actions concertées sur le territoire en faveur des habitants.



La commune de La Plaine des Palmistes a 1 908 allocataires, (soit 5 058 personnes couvertes) pour un total de 6 725 habitants. La commune recense près de 300 enfants de moins de 3 ans et 600 enfants de moins de 6 ans.



La CTG décline localement les politiques publiques portées par le Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF) en matière d’accès aux droits, de petite enfance, de jeunesse, d’animation de la vie sociale, de logement, d’accompagnement social et d’insertion.



La Convention Territoriale Globale vise par ailleurs à simplifier le partenariat technique et financier entre la Caf et la commune, notamment à travers la mise en œuvre d’un mécanisme de financement rénové (le « bonus territoire »).



C’est dans ce cadre que La Caf de La Réunion s’engage à participer au financement des actions retenues, (investissement et fonctionnement) et offre un appui technique aux services de la commune et aux associations partenaires.



➢ Un effort financier important



• Chaque année, près de 14,5 millions d’euros au titre des prestations et 900 000€ au titre de la politique d’action sociale sont versés par la Caf de La Réunion à la population de la Plaine des Palmistes.



• Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale : ce sont plus de 10,7 millions d’euros que la Caf devrait verser au titre de l’investissement au cours de la période 2022-2026.



➢ Les actions financées Fruit d’une collaboration étroite entre la ville et la Caf, ce partenariat permet de construire sur le territoire de la Plaine des palmistes, un projet social global visant à proposer différents services de proximité aux familles et à garantir l'accès aux droits pour tous.



Concrètement, les actions prévues et financées sont les suivantes :

En matière d’accès aux droits et aux services



* la poursuite du développement partenarial mis en place afin simplifier l’accès aux droits ;

* le développement de l’offre de service de l’espace numérique inclusif ;

* le soutien à la création d’une épicerie sociale et solidaire ;

* l'optimisation du dispositif ICIS - Instance de Coordination des Institutions Sociales. En matière de petite enfance

* la création d’une deuxième structure d’accueil du jeune enfant d’une capacité de 30 places sur le secteur de Bras de calumet avec une extension de l’agrément à 45 places en 2025 ;

* l’optimisation des créneaux d’accueil de la crèche municipale existante “ Rita garsani ” pour permettre l’accueil de 40 enfants. En matière de soutien à la parentalité

* le développement du dispositif du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité et du fonctionnement de la classe passerelle ouverte depuis 2021 au sein de l’école maternelle Myosotis ;

* la création d’actions au titre du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) ;

* la création d’un espace parentalité qui sera également un espace de rencontre de médiation. Au titre de l’enfance et de la jeunesse

* le renforcement des capacités d’accueil péri et extra-scolaire avec le développement de 130 places ALSH supplémentaires en direction des maternelles (extrascolaire et périscolaire) en 2023 ;

* le soutien à la formation « Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur / Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur » de 20 jeunes chaque année pour faciliter leur insertion dans la vie active ;

* la création d’un espace dédié aux jeunes, un club jeunes, dans le cadre de la Prestation de Service Jeunes et le déploiement du dispositif « Promeneur du Net ». En matière de logement

* le renforcement dans le domaine du logement de la coordination des acteurs par la mise en place d’un guichet unique pour la prise en charge des familles afin de les accompagner au mieux dans leurs démarches administratives liées au logement ;

* l’orientation de 10 familles par an vers les dispositifs de soutien à l’amélioration légère de l’habitat. Au titre de l’animation de la vie sociale

* le développement d’un nouvel Espace de Vie Sociale (EVS) dans le quartier de Bras des Calumets et d’un centre social ;

* la mise en place d’un comité de suivi des trajectoires d’insertion sociale et professionnelle des Bénéficiaires de Revenu de Solidarité Active ;

* le développement d’un parcours inclusif innovant de 40 heures d’accompagnement collectif et individuel pour 50 bénéficiaires du RSA majoré ;

* l'intégration de 50 % des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active majoré dans un projet professionnel en s’appuyant sur les partenaires relais du territoire Est.