La Caisse Générale de Sécurité Sociale, en action avec l’ADIE Réunion / Mayotte pour les créateurs d’entreprises

Ce lundi 31 janvier 2022, dans les locaux de la CGSS Réunion, Benoît Serio, directeur général de la CGSS Réunion, et David Gondonneau, directeur de l’ADIE Réunion Mayotte ont signé une convention renforçant leur coopération au bénéfice des créateurs d’entreprises. Cette signature marque également le lancement de la Semaine de la Création d’entreprises « une semaine pour créer ma boîte ».



La Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion est garante du modèle de protection sociale sur le territoire.



Ses missions : assurer le financement de la protection sociale au quotidien tout en accompagnant tous les employeurs et entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social et en veillant à garantir les droits sociaux et l’équité entre tous les acteurs économiques.



L’ADIE, l'Association reconnue d’utilité publique, aide les personnes éloignées du marché du travail à créer ou développer une entreprise par l’accès à un financement. Elle suit et accompagne ces futurs entrepreneurs dans leur projet.



La CGSS et l’ADIE partagent le but commun de favoriser la création d’activité et de coordonner leurs actions pour apporter un meilleur service aux créateurs d’entreprises. Les deux partenaires, ont, entre autres, une valeur fondamentale commune : la Solidarité. Ce partenariat permettra notamment de renforcer, fiabiliser et étendre les échanges d’informations entre les deux acteurs et d’apporter ensemble l’information nécessaire au public des créateurs d’entreprises et des TPE. Il s’inscrit dans le cadre de la simplification des démarches et de l’accès à l’information pour gagner en efficacité.



Les ambitions communes sont donc de développer la connaissance réciproque dans l’intérêt du public accompagné par l’ADIE, de sensibiliser le personnel de l’ADIE et faire connaître aux créateurs d’entreprises les offres de services de la Sécurité sociale à leur disposition.