La CRC épingle l’école supérieure d’art

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 11:30

Créée en 2011, l’école supérieure d’art de La Réunion (ESAR) est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) réunissant la région, le département, la commune du Port et l’État. Sa mission principale est de délivrer un enseignement conduisant au diplôme national d’art plastique. Depuis plusieurs années, l’école connaît d’importantes difficultés et dysfonctionnements, poussant la CRC à étudier sa situation. L’organisme financier vient de publier son rapport.



En 2020, l’ESAR comptait 95 étudiants dont le financement représente un peu plus de 19.000 euros par étudiant. Cette même année, la région et la commune du Port ont versé 82 % des recettes de fonctionnement, dont trois quarts pour la seule région. L’État, via la direction des affaires culturelles de La Réunion, contribue aux recettes à hauteur de 14 %.



Parmi les points importants soulevés par la CRC, les tensions entre le conseil d’administration et la direction nuisent à la relation entre l’établissement et les collectivités membres. Or, 86 % des dépenses de fonctionnement sont dédiées aux charges de personnel et l’établissement ne dispose pas de marges de manœuvre sur ses ressources. La situation financière de l’école est qualifiée de fragile.



La gestion est également pointée du doigt. Bien que le poste de directeur soit stable, ces difficultés ont abouti à une remise en cause de l’accréditation de l’établissement à délivrer des diplômes nationaux. Les objectifs fixés et moyens alloués à l’établissement n’ont pas été clairement définis. La CRC recommande donc de mettre en place des d’indicateurs pédagogiques et financiers détaillés et un contrôle de leur respect par le conseil d’administration.



La CRC indique également que le pilotage budgétaire n’est pas maîtrisé. La présentation des comptes n’est pas conforme aux principes budgétaires et comptables qui s’appliquent aux établissements publics de coopération culturelle territoriaux. Elle ne permet pas de donner une image fidèle de la situation financière de l’établissement.



Toujours selon le rapport, les biens immobiliers mis à disposition par la commune du Port ne sont ni valorisés ni retracés dans les comptes. Les conventions de mises à disposition de ces immeubles prévues par les statuts n’ont pas été passées.



Le règlement sur le temps de travail doit être mis en conformité avec la durée légale. L’établissement n’a pas pris toutes les mesures en matière de sécurité et de protection des données.



La CRC estime que l’ESAR doit augmenter de 0,2 à 0,3 million d’euros ses ressources financières, car les produits ne permettent pas de couvrir les charges de l’établissement alors même que le dimensionnement de l’équipe pédagogique est jugé trop faible pour mener à bien ses missions.



Pour conclure, la CRC recommande notamment l’adoption d’une stratégie pluriannuelle commune entre les membres fondateurs pour assurer la pérennité du fonctionnement de l’établissement en garantissant ce dernier contre une baisse de ses ressources. Pour cela, l’établissement doit se conformer à certaines obligations réglementaires et statutaires et mettre en place des indicateurs de performance utiles notamment aux membres du conseil d’administration et aux financeurs.





