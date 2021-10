Communiqué La CPME se félicite de la victoire collective de la liste conduite par Bernard Picardo à la CMAR

La liste "Rassemblement pour les Artisans de La Réunion" menée par Bernard Picardo, composée d'élus CPME, vient de remporter l'élection à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de La Réunion (CMAR). Une "victoire collective" dont se félicite la CPME. Par N.P - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 10:21

La liste "Rassemblement pour les Artisans de La Réunion" menée par Bernard Picardo, composé d'élus CPME, vient de remporter l'élection à la Chambre de Métiers

et de l'Artisanat de La Réunion (CMAR).



La CPME Réunion se félicite des résultats des élections de la CMA. Ils démontrent le choix

responsable que les artisans ont fait pour représenter les enjeux de l'artisanat.



Cette liste, c'est un collectif d'hommes et de femmes, tous artisans, issus de tous les métiers

de l'artisanat et de tous les territoires. Ce sont des valeurs partagées et des propositions

concrètes pour valoriser l'artisan et son entreprise : favoriser la transmission, faire de

l'apprentissage l'ADN de l'artisanat, se projeter vers l'avenir en embrassant la transition

numérique et écologique.



La liste victorieuse, a récolté 46,66% des voix et 16 sièges sur 25 au sein de la chambre

consulaire avec nos élus CPME.



- Cédric DALY, vice-président Attisanat de la CPME Réunion, président de l'Union des

Transformateurs Agricoles de La Réunion (UTAR) et gérant de la société Ôté grand mer

- Régis FIEGENWALD de l'entreprise AES - rénovation et vente de pièces automobiles,

- Anne ETHEVE, qui gère notamment la boulangerie Pâtisserie Oh My Bread à Saint-André et

qui est membre du syndicat de boulangers-pâtissiers AABP, affilié à la CPME

- Lilian PEROT, entrepreneur dans le BTP et la production agricole



Les 26 000 artisans appelés à s'exprimer ont accordé leur confiance à une équipe

expérimentée, représentative et porteuse d'un projet ambitieux pour l'artisanat réunionnais.