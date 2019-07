La CPME rencontre les entrepreneurs de l’Ouest au TCO

Par ailleurs, le TCO a été identifié comme « Territoire d’industrie ». Ce projet sur la conquête de l’écosystème industriel du territoire se donne 4 axes de progrès : recruter, innover, attirer, simplifier.Le TCO, c’est aussi l’Ecocité insulaire et tropicale, véritable cœur d’agglomération pour notre territoire, notamment sur les communes du Port, de Saint-Paul et de la Possession. Notre Ecocité est ambitieuse car innovante, durable, intelligente. Ce très grand projet urbains’appuie sur 6 axes stratégiques : ville des proximités (avec un potentiel de 35 000 logements à horizon 2035), ville solidaire moteur du développement économique, ville mobile et accessible, ville ludique et attractive, ville jardin, et ville économe et résiliente.Cela pourrait représenter pour vous des opportunités de marché ou de zones d’accueil.