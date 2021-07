Communiqué La CPME Réunion & l’ALEFPA s’unissent pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap

La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de La Réunion (CPME Réunion) et l’Association Laïque pour l’Education, la Formation la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA), ont signé une convention de partenariat le lundi 28 juin 2021 pour "la facilitation et le développement de l’insertion des personnes en situation de handicap au sein du tissu des TPE-PME réunionnaises". Le communiqué : Par N.P - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 08:37

Le tissu réunionnais constitué à 90 % de TPE-PME doit faire face à véritable enjeu pour mieux favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap. On note ainsi qu’elles sont plus de 7.000 inscrites à Pôle Emploi, souvent depuis plus d’un an.



Si à ce jour, il est encore difficile de connaitre le nombre précis de personnes en situation de handicap dans les entreprises réunionnaises, en particulier celles de moins de 20 salariés, la problématique du handicap en milieu professionnel est réelle. Elle est de longue date une préoccupation majeure pour la CPME Réunion qui est fortement engagée en faveur de l’inclusion.



Il faut savoir que tout employeur d'au moins 20 salariés doit recruter des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6 % de son effectif total. Cette obligation d'emploi concerne tous les salariés du secteur privé ou public, quelle que soit la nature du contrat.



Au-delà de la réponse à l’obligation légale, faire valoir les talents de ce public représente une opportunité de performances pour ces entreprises. L’expression de la singularité de ces personnes est un potentiel professionnel qui reste à valoriser.



A travers la signature d’une convention de partenariat, la CPME Réunion et l’ALEFPA ont décidé de travailler ensemble à des actions permettant une meilleure intégration des personnes en difficulté sociale et/ou en situation de handicap accompagnées par l’ALEFPA au sein du tissu des TPE-PME réunionnaises, et plus globalement dans notre société.

Ils sont pleinement conscients qu’il est aujourd’hui urgent de mieux tenir compte des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. C’est le sens de cette collaboration qui se déploiera notamment par des actions de sensibilisation, de communication ou de promotion de l’inclusion dans un accompagnement global aux opérateurs économiques.



L’ALEFPA, Association Laïque pour l’Education, la Formation la Prévention et l’Autonomie, est une association déclarée au titre de la loi de 1901, à but non lucratif, reconnue d’utilité publique qui intervient depuis plus de 60 ans auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes, en situation de handicap, en difficultés sociales ou de santé.



La CPME Réunion est une organisation syndicale interprofessionnelle, représentative des entrepreneurs des TPE et PME de La Réunion et qui s’engage activement en faveur des politiques d’inclusion et défend les dynamiques de Responsabilité sociétale des entreprises.