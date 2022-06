A la Une . La CMAR : Des Artisans récompensés lors de la soirée de l’Excellence Artisanale 2022.

La soirée de l’excellence artisanale revient après 2 années pendant lesquelles les conditions n’étaient pas réunies pour permettre à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de La Réunion de célébrer les femmes et les hommes qui font l’artisanat réunionnais. Cela se passait lundi soir au Restaurant Le Lagon Bleu à Saint-Pierre. Bernard Picardo, président de la CMAR, entouré de ses collègues élus ont accueilli leurs invités dans une ambiance chaleureuse et festive. Joël Fourny, président national, qui devait être présent, a dû reporter sa mission pour des raisons de santé. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 14:22





Plusieurs médailles et titres ont été distribués aux artisanes et aux artisans méritants, volontaires et courageux : Le titre de maitre artisan : c’est la plus haute distinction qu’il est possible d’attribuer à un artisan qui peut justifier d’un brevet de maitrise ou équivalent et de 2 ans de pratique professionnelle ou de 10 ans d’immatriculation au répertoire des métiers et un diplôme ou un savoir-faire reconnu. Cette année, La CMAR a mis en lumière celles et ceux qui forment et qui offrent de l’activité aux jeunes générations et qui accueillent les nouveaux entrepreneurs à poursuive leur trajectoire de développement économique, malgré un environnement très contraint.Plusieurs médailles et titres ont été distribués aux artisanes et aux artisans méritants, volontaires et courageux :

La médaille de la reconnaissance artisanale : elle est destinée à marquer la reconnaissance du secteur aux personnes dont les efforts, le dévouement ou les travaux, contribuent au maintien du renom et de la pérennité des métiers ou qui ont rendu d’éminents services à la cause de l’artisanat. Il existe 3 degrés : le bronze, l’argent et l’or.

La médaille de la formation professionnelle : elle est destinée à récompenser les maitres d’apprentissage, les meilleurs apprentis et les personnes qui se sont particulièrement impliquées dans la promotion et le développement de ce mode de formation. Il existe là également 3 degrés.

Le titre Artisan Référence et Qualité Excellence : Les marques Artisan Qualité Excellence et Artisan Référence sont des marques orientées vers la « satisfaction client » au travers des qualités et des compétences que les artisans développent

Et enfin Stars & Métiers : Né en 1978, le Prix Stars & Métiers s’est imposé comme un véritable baromètre de la performance artisanale, reconnu par CMA France co-organisatrice aux côtés du Groupe Banque Populaire, représentée localement par la BRED. Les deux institutions partenaires ont réussi à donner au prix une double vocation : valoriser les artisans afin que leur métier et leur savoir-faire soient reconnus et que l’appartenance à ce secteur soit source de fierté, inciter les jeunes et leurs familles à choisir les filières artisanales d’une part, et d’autre part tenter de décrocher un prix au niveau National.

La soirée fut riche en émotions et entrecoupée d’un défilé, d’un show Mode/Coiffure et de la présence de l’humoriste Mika Hoareau qui a réussi à détendre le public malgré l’heure tardive, le tout dans une ambiance musicale.