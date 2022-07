La CMA Mobile sera à la ZAE de Vue Belle le 6 juillet 2022 de 9h à 13h

Le TCO soutient l’initiative de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de La Réunion et accompagne la mise en œuvre d’une permanence de la CMA Mobile dans ses Zones d’Activités Économiques. Cette agence mobile a pour ambition de développer davantage la proximité et de répondre aux sollicitations des ressortissants de la Chambre.