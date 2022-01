La CMA Mobile sera à Trois-Bassins le 3 février 2022

La CMA Mobile, kosasa ?

La CMA Mobile offre l’ensemble des services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : informations sur l’artisanat, la création et le développement d’entreprise, la reconversion professionnelle, la formation continue et l’apprentissage…





Pou kisa ?

Artisans, porteurs de projets, jeunes et moins jeunes… les conseillers de la CMA Mobile seront à votre écoute pour vous aider dans tous vos projets.