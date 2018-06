<<< RETOUR CIVIS

La CIVIS recrute : Un Chef de Projet CitésLab

La CIVIS, Communauté d’Agglomération (182 777 habitants), regroupant les communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, Cilaos, Petite-Ile, L’Etang-Salé et Les Avirons, recrute : Un Chef de Projet CitésLab. L’agent sera placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services

Missions & fonctions : Repérer les habitants, les organisations et les réseaux (associatifs, commerciaux, sociaux, de formation…) dans les quartiers définis par la mission et établir une démarche proactive pour tisser des liens avec eux



Diffuser la culture entrepreneuriale émancipatrice (droit à l’initiative) collective et individuelle par la sensibilisation des habitants et des prescripteurs



Faire émerger des projets d’activités plus ou moins latents en lien avec les attentes et besoins locaux et les politiques de développement urbain



Organiser les comités techniques et les comités de pilotage avec les partenaires



Repérer des habitants ayant un potentiel de porteur de projet ou un profil en lien avec les projets de développement économique du quartier (travail réalisé en partenariat avec les prescripteurs)



Assurer un service aux habitants (porteurs de projet) en aidant les personnes à formuler leurs idées, leurs projets en identifiant leur potentiel pour vérifier l’adéquation porteur/projet ; faisant entrer les personnes dans une démarche de construction de projet en orientant ces derniers vers les structures et services adaptés à leur besoin



Assurer le relais auprès des structures spécialisées en accompagnement et financement de la création / reprise d’entreprise



Garantir un suivi pour encourager la personne dans ses premières démarches



Assurer la traçabilité des parcours



Mettre en œuvre les actions et outils d’évaluation du dispositif



Rendre compte sur l’activité aux parties prenantes du projet



Assurer une fonction de veille par rapport aux besoins des habitants et les différents projets économiques des territoires concernés Compétences souhaitées et aptitudes Bac +2 minimum en Sciences Economique et Sociales



Connaissance du contexte des quartiers en politique de la ville et du territoire intercommunal



Connaissance du secteur du développement économique, de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion



Techniques d’animation, communication, conduite de réunion



Solides compétences informatiques : Word, Excel, Powerpoint, internet



Connaissances des réseaux de la création d’entreprise



Connaissances de l’environnement des collectivités territoriales



Autonomie dans le travail • Sens du collectif



Esprit d’initiative



Qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles



Capacité d’écoute, d’empathie et de discrétion



Capacité d’analyse et de propositions



Gestion de projet

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 01/07/2018 à : Monsieur Le Président de la CIVIS

Direction des Ressources Humaines

29, route de l’Entre-Deux

97410 SAINT-PIERRE

