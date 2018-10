être non imposable

résider sur l’une des six communes de la CIVIS (Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Etang-Salé, Petite-Ile, Cilaos, Les Avirons)

identifier son animal s’il ne l’est pas déjà

votre dernier avis de non-imposition

un justificatif d’adresse de moins de 3 mois (facture d’eau ou d’électricité, attestation d’hébergement)

une copie de votre pièce d’identité

La CIVIS poursuit ses campagnes annuelles de stérilisation, ces dernières ont d'ailleurs été renforcées avec le concours financier de l'Etat (Plan de Lutte contre l'Errance animale). Si vous êtes propriétaire d’un chien ou d’un chat, contactez l’un des vétérinaires du territoire de la CIVIS pour le faire stériliser.En stérilisant votre animal, vous contribuez à la maîtrise des populations et limitez les risques d’errance animale :• 1 chatte stérilisée = 600 naissances évitées sur 3 ans*• 1 chienne stérilisée = 400 naissances évitées sur 3 ans** Chiffres incluants les descendantsEn effet, un animal stérilisé a moins de risques de développer des maladies et de comportements gênants (miaulements intempestifs, fugues, marquage urinaire, etc.).La stérilisation est une intervention chirurgicale courante, qui n’influe aucunement sur le caractère et les activités habituelles de votre animal. Pour en bénéficier gratuitement, vous devez répondre aux critères suivants.Ensemble, luttons contre l'errance animale !