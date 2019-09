La CIVIS participe au World Clean Up Day 2019

Le samedi 21 septembre dernier, de nombreux participants se sont donnés rendez-vous pour le World Clean Up Day 2019 (WCUP 2019).



Le World Clean Up Day, c’est LA journée mondiale pour nettoyer son pays, son territoire. L’objectif est d’organiser des actions de ramassage de dépôts sauvages partout dans le monde en impliquant le plus grand nombre.



Mais aussi d’attirer l’attention sur la prolifération des déchets dans la nature et de provoquer une réelle prise de responsabilité face à l’impact des nuisances que cela engendre.



Engagée depuis des années pour cette cause, la CIVIS a participé à deux actions de sensibilisation, l’une à la pointe du Diable et l’autre à la rivière Saint-Etienne.



Durant cet évènement, les agents de la CIVIS sont intervenus pour sensibiliser le public présent à diverses thématiques dont le tri. Bravant les conditions météorologiques, près d’une centaine de personnes ont reçu de précieux conseils et se sont vues remettre des mémotris afin de les aider dans les gestes du tri du quotidien.



Grâce à la mobilisation autour des « Clean Up Days », c’est l’environnement qui gagne !