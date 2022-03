La CIVIS lauréate de l’opération « France vue sur mer »

Première intercommunalité de l’île lauréate de l’appel à projet « France vue sur mer – Sentier Littoral », la CIVIS est récompensée pour son projet « Étude de programmation et assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la valorisation et de la création de linéaires longitudinaux et transversaux du Littoral CIVIS, un espace ouvert à tous ».



L’opération « France vue sur mer ».



Élaborée dans le cadre du plan de relance, l’opération France vue sur mer est un vaste projet d’aménagement du territoire porté par les ministères de la Transition Écologique et de la Mer. L’objectif est de constituer, d’entretenir ou d’améliorer le sentier du littoral dont l’accès est libre et gratuit pour tous. Grâce à cette initiative, 1200 km de littoral pourront ainsi être ouverts dans les années à venir.



Ouvert uniquement aux piétons, ces sentiers permettent à chaque citoyen d’accéder directement aux paysages littoraux. Dans le contexte de la crise sanitaire, ces lieux représentent des espaces de liberté essentiels.