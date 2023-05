Revenir à la Rubrique CIVIS La CIVIS lance le 1er service d’autopartage de La Réunion





La CIVIS lance le 1er service d'autopartage de La Réunion, un service de location de voiture électrique à la demande, en phase d'expérimentation exclusivement à Bois d'Olives.





Bois d’Olives : Territoire d’expérimentation Le quartier de Bois d’Olives constitue un pôle démographique de 8 300 habitants sur une superficie de plus de 300 hectares. Ce territoire est marqué par l’étalement urbain, héritage de la mutation de grands domaines ruraux sans intervention publique en termes de structuration.



La candidature de la commune a été retenue dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) « Villes et Territoires Durables » qui accompagne des projets de renouvellement urbain innovants en matière de mieux vivre et de maîtrise des coûts pour les habitants. Ce projet présenté conjointement par la commune et la CIVIS, est centré sur la « gouvernance alimentaire » mais contient aussi un volet mobilité, gestion des déchets et énergie.



L’objectif est clairement affiché : favoriser la transition énergétique de ces propriétaires modestes, afin d’augmenter leur reste à vivre…



Dans ce quartier qui bénéficie des financements de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine dans le cadre d’un NPNRU, les solutions techniques retenues mais aussi sur les modes d’intervention, les initiatives solidaires (économie, entraide…), la santé, la mutualisation des équipements et des ressources peuvent rapidement devenir une référence, pour La Réunion et l’ensemble des quartiers similaires en métropole.



L’autopartage, c’est quoi ? L’autopartage est un système de partage de voitures entre plusieurs personnes. Ce dispositif permet à des utilisateurs de louer une voiture pour une durée déterminée, sans avoir à en posséder une eux-mêmes. L’autopartage est une solution pratique pour les personnes qui ont besoin d’une voiture de temps en temps, mais qui ne veulent pas en acheter une pour une utilisation occasionnelle.

L’autopartage présente de nombreux avantages. Tout d’abord, il permet de réduire les coûts liés à l’achat et à l’entretien d’une voiture. Les utilisateurs ne paient que pour le temps d’utilisation de la voiture, sans avoir à s’occuper des frais d’assurance, de réparation ou de stationnement. De plus, l’autopartage est une solution écologique, car il permet de réduire le nombre de voitures en circulation et donc les émissions de CO2.



Avantages de l'autopartage : Économique :

en partageant les coûts de possession de la voiture, les utilisateurs peuvent économiser de l’argent par rapport à la possession d’une voiture individuelle.



Écologique :

plusieurs personnes utilisent la même voiture, ce qui réduit le nombre de voitures en circulation et donc les émissions de CO2.



Pratique :

le service d’autopartage est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui offre une grande flexibilité aux utilisateurs.



Convivial : l'autopartage encourage la communauté en permettant aux gens de partager une voiture et de rencontrer de nouvelles personnes.

