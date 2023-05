La CIVIS lance à Bois d'Olives le premier service d'autopartage de l'île

Des courses à faire, du petit matériel à transporter, un rendez-vous à honorer... Sur le territoire hexagonal, le service d'autopartage qui permet de louer une voiture sur une durée déterminée a le vent en poupe, selon Olivier Naria vice-président de la CIVIS délégué à l'habitat et à la cohésion territoriale.



Le système de partage mis en place par l'intercommunalité se veut "économique, écologique, pratique car disponible 7jours/7 et convivial". Il vous faudra compter 10 euros pour la location à la demi-journée, 15 euros pour la journée entière et être bien sûr titulaire du permis de conduire et avoir une assurance à responsabilité civile. Comme pour Altervélo, un dépôt de garantie de 600 euros est demandé. Les deux véhicules électrique en location sont à retirer au local Autopartage à Bois d'Olives. La Semittel est ici aussi en charge de la gestion de ce nouveau service public. Un agent est affecté aux formalités et au nettoyage pour un montant de frais de gestion annuel de 67.000 euros par an à charge pour la collectivité.



Le service est pour le moment en expérimentation uniquement sur le quartier de Bois d'Olives qui a bénéficié des financements de l'Agence nationale pour la Rénovation Urbaine. Ainsi lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt pour le Programme d'investissement d'Avenir (PIA) "Villes et Territoires durables" , la CIVIS "fait preuve d'audace avec des résultats encourageants", note Mathieu Chichéry à la lecture du succès des Altervélo. "Les véhicules personnels dorment 90% du temps sur un parking, il faut repenser les mobilités pour que ces véhicules deviennent le dernier recours", exprime le directeur général délégué de la Semittel, qui mise sur l'avenir et le changement de mentalité.