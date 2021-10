A la Une . La CIVIS inaugure le Centre Technique Alternéo

Dans un souci de modernisation de ses infrastructures, la CIVIS a décidé de construire son Centre Technique. Premier centre d’envergure à La Réunion, le projet a été réalisé en concertation avec la SEMITTEL afin de construire un bâtiment confortable et optimisé. Par LG - Publié le Vendredi 1 Octobre 2021 à 17:18





4500 m2 sont aménagés d’espaces bureau, d’atelier, d’espace vélo et de bus. Ce maillage en matière de transports doux profitera à 5,2 millions de voyageurs par an, planifie la SEMITTEL.



Forte de la croissance de son réseau de Transport Alternéo, la CIVIS a donc souhaité mettre en adéquation ses moyens et les services proposés aux usagers. Historiquement propriétaire d’un dépôt dans la Zone Industrielle n°2 de Saint-Pierre, le site était devenu trop petit et non adapté aux nouvelles exigences de gestion et à l’ambition que la CIVIS voulait porter en la matière. De même, l’éclatement des services de gestion, d’exploitation et d’atelier ne favorisait pas un déploiement efficient.





Michel Fontaine (président de la CIVIS) : « Depuis 2001, c’est une histoire commune que nous écrivons, avec l’objectif d’asseoir durablement la SEMITTEL dans notre territoire sudiste, et l’ambition de développer le principe de mobilité de proximité accessible à tous.



Pour favoriser l’efficience des services, et répondre aux nouvelles exigences de gestion, nous avons décidé la construction de ce nouveau Centre Technique, 1er centre de cette envergure à La Réunion.



Et où mieux que dans la ZAC Roland Hoareau aurions-nous pu ériger cet établissement ? Emplacement idéal, au cœur du Grand Sud, le CTA est à sa place ! Plus encore, ce réseau participera à la dynamisation de la ZAC Roland Hoareau !



Que ce soit pour les transports, pour la gestion des déchets, ou pour l'aménagement de notre territoire, je sais pouvoir compter sur nos équipes afin de continuer à assurer les missions actuelles certes, mais aussi à réfléchir à d'autres pistes innovantes et respectueuses de l'environnement. » Les institutionnels ont inauguré ce 1er octobre le Centre technique Alternéo à Pierrefonds après deux ans de travaux. Un projet qui a coûté 17 millions d'euros ventilés entre la CIVIS (16 millions) et la Dotation de soutien à l'investissement local (1 million).

Le Centre Technique Alternéo (CTA)



Idéalement situé au sein de la ZAC Roland Hoareau de Pierrefonds, à mi-chemin entre les 2 communes les plus peuplées de la CIVIS, le CTA s’impose d’ores et déjà comme un bâtiment emblématique de la zone.



Ce nouveau site a été dimensionné afin de répondre aux ambitions présentes et futures de la politique de déplacement de la CIVIS.



Ce nouveau centre offrira aux employés un excellent confort acoustique et ergonomique afin de travailler dans des conditions optimales. Un soin particulier a été apporté à la sécurité du site ainsi qu’à son accessibilité.



L’organisation du site



Le Centre Technique Alternéo a été conçu afin d’offrir à la CIVIS et à son délégataire une infrastructure innovante, performante et confortable.